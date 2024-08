Catalunya, en avís per pluges i tempestes aquest diumenge | Europa Press

Un total de sis comunitats autònomes tenen aquest diumenge avís groc per risc de tempestes i pluges, que cobriran gran part de la Península, i es registrarà un descens generalitzat de les temperatures màximes, sobretot a la meitat nord-est peninsular i nord de les Balears, i pot arribar a ser extraordinari a zones de l'alt Ebre i Navarra, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En concret, Aragó, Castella-la Manxa, Catalunya, Múrcia, Comunitat Valenciana i Andalusia tenen activats avisos per pluja i tempestes. A més, Andalusia té alhora risc per temperatures màximes. Catalunya i Balears també tenen risc per onatge.

Malgrat la baixada de temperatures màximes generalitzada, hi haurà augments al sud de Galícia, i en general sense canvis a la resta, podent-se assolir els 38-40 ºC al Guadalquivir. Les mínimes descendiran a la meitat nord, augmentant al sud-est peninsular, i sense grans canvis a la resta.

Es preveu que les restes d'un front atlàntic deixin un predomini de cels ennuvolats a l'extrem nord peninsular, amb precipitacions febles des de primera hora a l'àrea cantàbrica, i més intenses en forma de ruixats a l'entorn pirinenc occidental, amb probabilitat d'arribar a forts, i tendint a menys al llarg del dia.

També hi haurà abundant nuvolositat al terç est peninsular, amb possibles precipitacions des de primera hora al sud de València i àrees de Catalunya, i a la tarda amb ruixats i tempestes més intensos i generalitzats. Es preveu que aquests arribin a forts i vagin localment amb calamarsa a l'Ibèrica oriental i l'est de Castella-la Manxa i zones properes, així com a l'interior de Catalunya.

L'Aemet indica que no es descarta algun ruixat o tempesta ocasional a les muntanyes del centre peninsular ni al final del dia a les Balears, on predominaran els intervals ennuvolats. A Canàries, nuvolositat baixa al nord de les illes amb baixa probabilitat de precipitacions febles a les de més relleu. Hi haurà probable calitja al sud peninsular i Alboran.

Predominaran els vents del nord i nord-est a les Balears i a la meitat nord i façana oriental peninsular, amb cerç a l'Ebre, i hi haurà predomini de la component est al centre-est i sud-est peninsular, i de la component oest al quadrant sud-oest.

Es preveuen intervals de vent fort a l'Empordà i als litorals de l'oest de Galícia, sense descartar-se al nord de les Balears i alisis a Canàries també amb alguns intervals de vent fort a zones exposades.