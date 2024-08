El govern de Nicolás Maduro acusa Borrell d'estar sota "les ordres dels Estats Units" | Europa Press

Veneçuela ha llançat dures acusacions contra Josep Borrell, Alto Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, assenyalant-lo per estar sota les "ordres dels EUA" i per "donar suport a un cop d'estat feixista". Aquestes declaracions han sorgit com a resposta als comentaris recents de Borrell sobre la legitimitat del govern de Nicolás Maduro i el procés electoral a Veneçuela.

Josep Borrell ha qüestionat la transparència de les eleccions presidencials veneçolanes del 28 de juliol, indicant que les autoritats del país no han presentat "les proves públiques necessàries" per reconèixer Nicolás Maduro com a president reelegit. Això ha provocat una forta reacció del govern veneçolà, que considera les paraules de Borrell com una ingerència en els seus assumptes interns.

Yván Gil, ministre d'Afers Exteriors de Veneçuela, ha rebutjat les declaracions de Borrell i l'ha acusat d'actuar amb odi, complex i d'exhibir una conducta intervencionista i neocolonial. A més, Gil ha advertit la Unió Europea sobre possibles repercussions en les relacions diplomàtiques si continuen emetent opinions sobre els assumptes interns de Veneçuela.

Aquest conflicte es desenvolupa en un entorn electoral controvertit, on la Unió Europea, juntament amb els Estats Units i altres països llatinoamericans, han demanat a Veneçuela que publiqui resultats verificables de les recents eleccions presidencials. Malgrat que el Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela ha validat la victòria de Maduro, el Consell Nacional Electoral (CNE) continua sota pressió per proporcionar resultats clars i transparents, cosa que fins ara no ha succeït.

En la seva postura, la Unió Europea insisteix que el CNE publiqui actes verificables de tots els col·legis electorals, assenyalant que els actes de l'oposició compleixen els protocols de seguretat necessaris. Aquesta insistència reflecteix la falta de confiança en els resultats oficials anunciats pel govern veneçolà.

D'altra banda, tant la Unió Europea com l'ONU han mostrat el seu suport a Edmundo González, un candidat de l'oposició, en considerar que podria haver guanyat les eleccions amb una majoria significativa. Davant d'aquesta situació, la Unió Europea exigeix el respecte al dret de manifestació pacífica, la llibertat dels presos polítics i la investigació de les violacions dels drets humans a Veneçuela.

A més d’aquestes demandes, la Unió Europea enfatitza la importància que el poble veneçolà pugui decidir el seu propi destí sense interferències externes i fa una crida a facilitar un diàleg nacional que permeti restaurar la democràcia i resoldre la crisi que travessa Veneçuela.

Les declaracions de Borrell i la resposta del govern veneçolà reflecteixen les tensions entre Veneçuela i la Unió Europea. Al mateix temps, la situació política a Veneçuela continua sent un focus de preocupació per a la comunitat internacional, que busca trobar solucions pacífiques i democràtiques per a la crisi al país sud-americà.