Previsió del temps a Catalunya: 4 de setembre, dia de pluja intensa i descens tèrmic

Una dona es protegeix de la pluja. Foto: Europa Press

A l'estiu li falten una mica més de dues setmanes per acabar... però a jutjar pel temps que tindrem aquest dimecres 4 de setembre a Catalunya, ningú no ho diria ; com ha passat en les darreres jornades, el clima se suavitza, i el descens de les temperatures, tant màximes com mínimes, serà la tònica de la jornada, igual que les pluges, que ja van fer acte de presència dimarts 3, tornaran a caure pràcticament a qualsevol punt del país.

Observant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) , veiem que el cel estarà molt ennuvolat o cobert, amb alguns transitoris clars durant la tarda. A la nit, la nuvolositat tendirà a decréixer al sud del Principat. El cel estarà molt ennuvolat o cobert, amb alguns transitoris clars durant la tarda. A la nit, la nuvolositat tendirà a minvar al sud del Principat.

El protagonisme, doncs, serà la pluja; fins al migdia s'espera precipitació, que serà més extensa a la meitat oest del país fins al migdia. A partir de llavors es desplaçarà cap al nord-est, alhora que apareixeran xàfecs i xàfecs inconnexos que podran afectar qualsevol punt, menys probables a les Terres de l'Ebre a partir de mitja tarda.

La intensitat de la precipitació serà moderada o localment forta ; fins i tot a punts del litoral sud és possible que sigui d'intensitat torrencial fins al migdia. S'hi acumularan quantitats poc abundants o localment abundants. Tot i això, en punts del terç sud i del Pla de Lleida és possible que s'acumulin quantitats molt abundants. A més, la precipitació podrà anar acompanyada localment de tempesta. La cota de neu baixarà al final del dia a 2.600 metres al Pirineu occidental .

Vent i visibilitat

El vent bufarà fluix i de direcció variable fins a mig matí i novament al final del dia, amb estones de calma. La resta del dia s'imposarà el component est, entre fluix i moderat, amb alguns cops forts. Tot i això, en punts de Ponent i el terç sud s'imposarà el component oest.

A part, en moments de xàfec es poden produir ratxes de vent fort, sobretot al litoral sud. Independentment, bufarà la tramuntana entre fluixa i moderada amb alguns cops forts al litoral nord, sobretot al principi i al final del dia.

La visibilitat serà entre bona i regular en general, si bé serà dolenta en moments de xàfec.