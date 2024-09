Els cognoms més estranys d'Espanya: quan et pots anomenar Mier de Cilla o Tetas Planas

Un home sorprès - UNSPLASH

Els cognoms són una part essencial de la nostra identitat, ens els hereten els nostres pares i ens acompanyen al llarg de la vida. Tot i això, alguns són tan peculiars que semblen inventats, com comenta María Gómez. Gràcies a l'Institut Nacional d'Estadística (INE), podem trobar una varietat increïble de cognoms a Espanya, alguns de tan curiosos que es destaquen per la seva originalitat.

La periodista Isabel Forner ha navegat per l'INE i ha recopilat una llista de cognoms que no passen desapercebuts, com Toro Bravo, Macho Seco, o el cridaner De la Polla. Aquests cognoms són tan singulars que de vegades ens fan pensar que els nostres propis noms són comuns i fins i tot avorrits. Com explica Forner, "a vegades crec que tinc uns cognoms massa comuns, però se'm passa quan penso que podria dir-me Maria de la Polla".

La màgia dels cognoms combinats

Els cognoms combinats són on, segons Forner, “es produeix la màgia absoluta”. Entre els seus favorits trobem exemples tan surrealistes com Tenedor Cuadrado, Tetas Planas, i Mier de Cilla, que segons la periodista, "ni Bart Simpson trucant al bar de Moe s'ho hauria imaginat". Aquests noms, encara que poden semblar graciosos o ridículs, són reals i formen part de la documentació oficial de moltes persones.

Noms i cognoms que et trauran un somriure

A continuació, us oferim una llista de noms i cognoms que es destaquen per la seva originalitat i humor:

Ana Mier de Cilla

Armando Guerra Segura

Antonio Bragueta Suelta

Lola Mento

Zacarías Flores del Campo

Dolores Fuertes de Barriga

Dolores Pecho Barba

Emiliano Salido del Pozo

Fernando Coco Cuadrado

Florintina Caldito Blanco

José de la Polla Grande

Juan Carlos Rey España

Encarna Vales

Ana Tomía

Luis Gordo de Día

Luz Cuesta Mogollón

Víctor Tilla

Margarita Flores del Campo

María Luisa Brazo Dorado

María de Mar Barco Río

Natividad Belén Santamaría

Perfecto Ladrón Honrado

Rafael Nieto de Dios

Susana Taria

Armando Bronca Segura

Raimunda del Cura de la Iglesia

Rosa Cortada del Rosal

Rosario del Cura Sacristán

Susana Braga Palomino

Rey Follador

Cognoms que expliquen una història

Els nostres noms i cognoms no són només una formalitat burocràtica; formen part de la nostra identitat i ens acompanyen en cada aspecte de la nostra vida. Apareixen en documents com el DNI o el passaport i en molts casos són motiu de curiositat o conversa, especialment quan són tan peculiars com els esmentats.

Encara que molts cognoms són comuns i passen desapercebuts, aquests exemples ens recorden que, al món dels noms, la creativitat i l'humor també hi poden ser presents. Així que, la propera vegada que pensis que el teu nom és avorrit, recorda que sempre podries ser conegut com Armando Bronca Segura o Lola Mento.