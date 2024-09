La Zona Franca albergarà la producció dels nous models SUV de la marca Ebro | Europa Press

La planta de la Zona Franca serà l’epicentre de la producció dels nous models SUV de la històrica marca Ebro, en col·laboració amb l’automotriu xinesa Chery, segons ha informat El Confidencial. Aquesta aliança promet generar ocupació, impulsar la tecnologia híbrida endollable i consolidar Espanya com un actor clau en la mobilitat sostenible.

La planta de la Zona Franca, situada a Barcelona, començarà la producció dels models Ebro S700 i Ebro S800 el novembre de 2024. Aquests SUV representen el rellançament de la marca Ebro, molt coneguda en el passat pels seus vehicles industrials. En aquesta nova etapa, Ebro es focalitzarà en el creixent segment dels SUV, amb opcions tant de gasolina com híbrides endollables.

Els primers models que sortiran de la planta seran l’Ebro S700 i l’Ebro S800. Tots dos són SUV dissenyats per atendre diferents necessitats. L’Ebro S700, amb una longitud de 4,51 metres i capacitat per a 5 places, serà una opció versàtil per a famílies petites i conductors urbans. Per la seva banda, l’Ebro S800, més gran, amb 4,72 metres de longitud i capacitat per a fins a 7 places, està orientat a famílies nombroses o aquells que necessiten més espai.

Ebro oferirà dues versions motoritzades per als seus nous SUV. La versió de gasolina comptarà amb un motor 1.6 TGDI de 150 CV. A més, es llançarà una versió híbrida endollable (PHEV), equipada amb un motor 1.5 TGDI i una potència combinada de 350 CV. Aquesta versió promet més de 80 km d’autonomia en mode totalment elèctric, fet que li permetrà accedir a l’etiqueta ambiental Zero emissions.

La producció començarà amb un ritme de 15.000 unitats anuals, i s’espera que la planta incrementi la seva capacitat al llarg de 2025 amb l’ampliació de torns de treball. El primer torn començarà amb la reincorporació d’un centenar de treballadors, mentre que es preveu l’addició d’un segon torn a la primavera de 2025 i un tercer torn a l’estiu, arribant a un total de 300 llocs de treball.

Els SUV d’Ebro es distribuiran exclusivament a Espanya a través d’una xarxa de 30 concessionaris. Això assegura una presència selecta i especialitzada de la marca, enfocada a oferir un servei personalitzat i especialitzat per al client local.

La producció a la Zona Franca és possible gràcies a la joint venture entre Ebro i Chery, on ambdues marques col·laboren tant en la fabricació com en la comercialització de vehicles a Espanya i Andorra. Chery ha invertit en la planta per produir vehicles de manera conjunta, fet que també inclou el futur llançament de l’Omoda 5, un SUV completament elèctric.

Tot i que l’Omoda 5 elèctric de Chery no començarà la seva producció fins al 2025, es preveu que inicialment es fabriqui sota el règim DKD (Direct Knock Down), és a dir, amb parts assemblades a la planta de la Zona Franca. Per a 2025, la línia de producció inclourà soldadura i pintura, passant al règim CKD (Complete Knock Down), on els components seran fabricats i assemblats completament a la planta.

El renaixement d’Ebro en col·laboració amb Chery és un avanç significatiu per a la indústria automotriu a Espanya. La producció dels SUV Ebro S700 i S800 marca una nova era per a la marca, que ara aposta per la tecnologia híbrida endollable i el creixement del mercat dels SUV a Europa. Amb el suport de la planta de la Zona Franca i la creació de llocs de treball, el futur de la mobilitat sostenible es consolida a Barcelona.