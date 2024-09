Aprovada la connexió entre el Metro i Rodalies a l'Aeroport de Barcelona | Europa Press

El Govern ha aprovat la connexió entre les estacions de Metro i Rodalies a l'Aeroport de Barcelona, un projecte clau per millorar la intermodalitat en el transport públic. El Consell de Ministres ha donat llum verda a la signatura del conveni amb la Generalitat per dur a terme les obres de connexió a la terminal 2 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat. Aquest acord serà ratificat a través d'Adif pel Executiu central i per l'empresa pública Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) en representació de la Generalitat.

El conveni estipula que el Ministeri de Transports contribuirà amb 3,51 milions d'euros per a les obres, les quals han estat recentment licitades per un total de 4,1 milions d'euros. Les obres inclouran la construcció d'una galeria de connexió entre les dues estacions, la instal·lació d’escales mecàniques i portes de sectorització en relació amb els andanes, i l'adaptació de les instal·lacions amb nous acabats i mobiliari.

A més, es crearà una nova sala per al Centre de Gestió d'Estacions (CGE) i les seves instal·lacions associades. El projecte també contempla l'asfaltatge i adequació de les infraestructures existents, així com la instal·lació de màquines de control i venda de bitllets per facilitar l'accés i la gestió dels serveis.