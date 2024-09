Leire Martínez es cansa dels rumors: 'Amaia Montero va decidir anar-se'n, fi de la història'"

Fotomuntatge de Leire Martínez amb Amaia Montero - Canva Pro

La vocalista de l'Orella de Van Gogh , Leire Martínez , ha parlat clar sobre un tema que fa anys que la persegueix: les comparacions amb Amaia Montero. Després de 16 anys sent la veu de l'icònic grup, Leire ha expressat la seva frustració en una entrevista recent, on va deixar clar que està esgotada de les al·lusions constants a l'antiga cantant.

"Sembla que a ningú no li importa"

Durant la seva entrevista al programa Cara a Cara de Navarra Televisió, Leire no es va contenir: "Fa 16 anys que està al capdavant de la banda i sembla que a ningú no li importa", va afirmar amb evident malestar. L'artista guipuscoana va explicar que no l'afecten els rumors sobre un possible retorn d'Amaia Montero a LODVG , però el que no pot suportar és la falta de reconeixement a la seva trajectòria: "El que em molesta és que se'm menystingui després de tants anys de esforç i feina".

I és que, encara que molts semblen oblidar-ho, Leire fa més temps que és vocalista de l'Orella de Van Gogh que Amaia, que va estar al grup durant una dècada. Tot i això, cada vegada que sorgeix el nom d'Amaia, Leire sent que queda relegada a un segon pla, com si la seva presència a la banda no fos important.

De Factor X a L'Orella de Van Gogh

Leire va saltar a la fama el 2007 després de participar al concurs de talents Factor X , on, encara que no va guanyar, va demostrar la seva enorme capacitat vocal. Poc després, la seva carrera va fer un gir inesperat quan es va convertir en la nova vocalista de l'Orella de Van Gogh , un dels grups més reeixits d'Espanya a nivell mundial.

Tot i això, després de més d'una dècada i diversos discos d'èxit, la cantant admet estar cansada d'haver de bregar constantment amb les comparacions: "No em mereixo això". Leire també va llançar una indirecta sobre la situació, comentant que resulta sorprenent seguir responent preguntes sobre Amaia tants anys després.

La relació entre Leire i Amaia

Tot i els rumors, Leire va aclarir que no hi ha cap conflicte entre ella i Amaia. "Ella va estar, ho va fer genial, però després va decidir deixar el grup i vaig entrar jo. Fi. La història no dóna per a més", va afirmar contundent. Així mateix, s'ha referit a la possibilitat d'una col·laboració entre totes dues, cosa que molts fans han somiat: "Encara que faci molta morbositat, les col·laboracions han de néixer de forma natural. Si sorgeix, bé; si no, tampoc passa res".

Després d'anys mantenint una postura professional i respectuosa, Leire sembla haver arribat al límit i no dubta a exigir el reconeixement que mereix després de tants anys d'esforç al capdavant de l'Orella de Van Gogh .