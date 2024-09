Enric Masip es rendeix a Michael Jordan: així narra com el va conèixer | Enric Masip

Enric Masip, directiu del FC Barcelona, va compartir aquesta setmana al seu perfil d'Instagram un encontre memorable amb el seu ídol, Michael Jordan, durant la seva estada a Mònaco. L'ocasió va ser el partit inaugural de la Champions League, en què el FC Barcelona va patir una derrota per 2-1. No obstant això, la derrota no va empañar l'experiència de Masip, qui va viure un moment que sempre recordarà.

"Foto amb el meu ídol Michael Jordan a Mònaco. És probablement la foto somiada per mi. Quan a les Olimpíades de Barcelona '92 va néixer el Dream Team de bàsquet, de la mà del millor jugador que ha donat aquest esport, allí ja va començar a convertir-se, en la meva opinió, sense cap tipus de dubte, en el millor esportista del planeta i també de la història de l'esport. Va coincidir els seus millors anys amb el naixement del millor equip de la història del handbol, el nostre Dream Team.

Quan llegia la premsa, començava per la part de darrere, en els altres esports, per veure els punts de Michael Jordan (40, 44... 32 de mitjana), defensant, robant pilotes, assistint, ho feia tot. La seva mentalitat guanyadora no parava de sorprendre'm. Va guanyar els 6 anells de 6 finals, marcant la diferència en cada jugada, en cada pilota, en cada play-off. En honor a ell, el meu fill es diu #Jordan. El que representa Jordan supera qualsevol grandesa que puguis imaginar.

Deixar la alta competició un any i mig és deixar de ser a dalt, impossible tornar al màxim nivell; va tornar a la competició i va guanyar, tornant a ser el millor de nou. Un privilegi conèixer-lo. Gràcies al President i amic Joan Laporta per presentar-me com a guanyador de 6 Champions i com un dels millors jugadors de handbol. La seva mirada, personalitat i aura em van marcar. Jo no m'emociono fàcilment per conèixer els grans de l'esport, però amb aquesta petita conversa amb Jordan, us juro que un somni s'ha fet realitat. Li vaig dir que per a mi era el més gran, a molta distància de Muhammad Ali. Us deixo la seqüència de fotos que el Presi em presenta. ¡Una bogeria!"