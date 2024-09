Quan i on gaudir del piromusical de la Mercè, aquest dimarts 24 | Europa Press

Aquest dimarts 24 de setembre de 2024, Barcelona celebrarà un dels esdeveniments més esperats de les Festes de la Mercè: el Piromusical. Aquest espectacle de focs artificials, que combina música i pirotècnia, promet ser un espectacle visual i sonor que delectarà els assistents.

L'esdeveniment començarà a les 22 h i tindrà una durada de 30 minuts, concloent al voltant de les 22.30 h. La millor ubicació per gaudir del Piromusical serà a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, on s'instal·laran els focs artificials. També es podran trobar bons punts de vista a la Plaça d'Espanya, tot i que és possible que es produeixin talls parcials de trànsit per raons de seguretat. Per aquells que busquin una vista privilegiada, els llocs elevats a les rodalies de la zona oferiran una experiència memorable.

La música del Piromusical ha estat seleccionada per la reconeguda artista Rosalía, la qual cosa afegeix un toc especial a l'esdeveniment. Per a qui no pugui assistir en directe, l'espectacle s'emetrà en diferit a betevé a la mitjanit, a partir de les 0 h del dimecres.

En termes tècnics, el Piromusical de la Mercè 2024 comptarà amb 1.363,46 kg de material pirotècnic, 6.000 artefactes i 11.900 trets en total. El muntatge de l'espectacle ha requerit la col·laboració de 21 tècnics, amb 6 camions i una extensió de 12.000 metres quadrats. A més, s'utilitzaran 6.000 metres de cable i 50 mòduls de connexió inalàmbrics per garantir un espectacle segur i de alta qualitat. El calibre màxim dels artificis serà de 200 mm, i alguns arribaran a una alçària màxima de 200 metres al cel de Barcelona.