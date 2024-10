L'Espanyol trenca la mala dinàmica amb una victòria convincent (2-1) | RCD Espanyol

L'Espanyol va aconseguir una important victòria per 2-1 davant el Mallorca el 5 d'octubre del 2024 al RCDE Stadium (Cornellà-El Prat). Sota la direcció de Manolo González, l'equip català va sumar el tercer triomf de la temporada, allunyant-se de la zona de descens.

El partit va ser destacat per l?actuació de Jofre Carreras, que va ser decisiu amb un gol i una assistència. El primer gol de l'Espanyol va arribar gràcies a Marash Kumbulla, després d'una passada de Carreras després d'una falta cobrada per Carlos Romero. Posteriorment, Carreras va ampliar l'avantatge en anotar el segon gol del matx, assistit per Irvin Cardona.

El Mallorca va aconseguir retallar distàncies amb un gol d?Antonio Raíllo, però no va ser suficient per igualar el marcador. Aquesta victòria deixa l'Espanyol en una posició més segura a la taula.