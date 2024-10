El Barça de Flick ja és un engranatge i guanya amb facilitat a Vitòria (0-3) | FC Barcelona

El FC Barcelona continua amb la seva excel·lent ratxa a LaLiga després de vèncer el Deportivo Alabès per 0-3 a Mendizorroza aquest diumenge, amb una brillant actuació de Robert Lewandowski, que va firmar un hat-trick en només mitja hora de joc. El polonès, que ja suma 10 gols en 9 partits aquesta temporada, va ser el gran protagonista.

El matx va començar de manera accidentada per als blaugranes, ja que Ferran Torres va haver d'abandonar el camp al minut 4 a causa d'una lesió, sent reemplaçat per Eric García. Tot i aquest cop d'hora, l'equip dirigit per Flick no va perdre el ritme i, poc després, Lewandowski va obrir el marcador al minut 7 amb una rematada encertada després d'una centrada precisa de Raphinha.

El segon gol va arribar al minut 25, novament gràcies a la connexió entre Raphinha i Lewandowski. El brasiler va enviar una assistència perfecta que el davanter polonès no va desaprofitar per augmentar l?avantatge. Tot just cinc minuts més tard, al minut 30, Lewandowski va completar el seu hat-trick amb un tercer gol, aquesta vegada després d'una passada d'Eric García. Amb aquest gol, el Barça encarrilava el partit i assegurava pràcticament els tres punts abans del descans.

Defensivament, el Barça va mostrar solidesa. Iñigo, en particular, va ser clau per controlar la línia del fora de joc, anul·lant diversos intents de l'Alabès, incloent un gol que va ser invalidat. Tot i portar un còmode avantatge, el Barça no va estar exempt d'ensurts. Al segon temps, Toni Martínez va estar a punt de retallar distàncies amb una rematada al pal després d'una sortida fallida del porter Iñaki Peña. No obstant, el marcador no es va moure i l'equip visitant va saber gestionar el resultat sense més complicacions. De tornada al lideratge en solitari davant d'una nova parada de seleccions.