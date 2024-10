Unes 4.500 persones protesten a Barcelona en suport a Palestina i contra el "genocidi" | Europa Press

Unes 4.500 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest diumenge al migdia al centre de la ciutat en suport a Palestina, amb el lema 'Aturem el genocidi a Palestina: prou comerç d'armes amb Israel'.

La protesta, que ha arrencat a les 12.30 hores tocades, arriba un dia abans que es compleixi un any dels atacs terroristes de Hamàs del 7 d'octubre del 2023, que van ser seguits per l'inici dels bombardejos d'Israel a Gaza.

Les persones que han recorregut el passeig de Gràcia, des de l'avinguda Diagonal fins a la plaça Catalunya, han mostrat nombroses banderes palestines i del Líban, així com cartells reivindicatius amb lemes com 'Aturem la guerra'.

En declaracions a la premsa, la portaveu de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha interpel·lat el president del Govern, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Samson ha demanat a Sánchez que apliqui un embargament d'armes i trenqui relacions amb Israel; a Illa, que no fomenti relacions comercials i que trenqui relacions; ia Collboni, que eviti la presència d'empreses armamentístiques a Barcelona que "s'estan lucrant de la guerra" i que suspengui l'agermanament amb Tel Aviv (Israel).

"Veiem que Israel això no ho fa sol i veiem que el discurs colonialista d'Israel està caient, ja no s'aguanta més aquest victimisme per part d'un estat que està bombardejant, que està atacant altres estats i aconsegueix anar de víctima", ha afegit.

El portaveu de la Comunitat Palestina a Catalunya, Salah Jamal, ha lamentat que "el món està mirant la massacre a cambra lenta i fins ara no ha dit ni piu" i ha assegurat que l'Estat d'Israel i les elits dels països occidentals comparteixen interessos.

"Tota aquesta guerra al fons és l'hegemonia que pretén el món occidental sobre el món àrab i el Pròxim Orient, realment per espoliar tota la riquesa del Pròxim Orient i el món àrab", ha opinat.

Entre altres assistents a la manifestació, han estat la diputada de la CUP al Parlament Laura Vega, l'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens i el secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello (Comuns).

També hi han assistit el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i el secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, entre d'altres.