Les comunitats de veïns podran vetar els pisos turístics amb una majoria de tres cinquens

Façana del Tribunal Suprem - EP

El Tribunal Suprem ha avalat que les comunitats de propietaris prohibeixin per majoria de 3/5 els lloguers turístics, descartant així que s'hagi d'acordar per unanimitat, com es interpretava fins ara per la majoria de les audiències provincials.

El Ple de la Sala Civil ha dictat, per unanimitat, dues sentències en què per primera vegada es pronuncia sobre la interpretació i aplicació de l'article 17.12 de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH), introduït per un reial decret de 2019.

Aquest precepte estableix que "l'acord pel qual es limiti o condicioni l'exercici de l'activitat (...) requerirà el vot favorable de les tres cinquenes parts del total dels propietaris que, alhora, representin les tres cinquenes parts de les quotes de participació”.

Aquestes dues sentències resolen la controvèrsia entre les audiències provincials, evidenciada en els dos assumptes sobre els quals ara falla el TS i que van resoldre en sentit oposat, sobre si la prohibició dels lloguers turístics s'ha d'acordar per aquesta majoria qualificada o per unanimitat.

La Sala Primera part de la seva jurisprudència en què declara lícita la prohibició estatutària de lloguer d'habitatges per a ús turístic, alhora que recorda que la prohibició d'ús dels elements privatius en el règim de la propietat horitzontal és legítima i conforme a la Constitució .

Tot seguit, el Suprem interpreta l'expressió "limit o condiciona" que conté l'article 17.12 LPH rebutjant que es tracti d'un supòsit d'interpretació d'una norma estatutària sota condicionants restrictius.

Així, conclou que, atenent el criteri gramatical, semàntic i la seva literalitat, el terme "limitar" no exclou la prohibició. "Aquesta conclusió es veu confirmada atenent el criteri teleològic, l'esperit i la finalitat del RDL 7/2019, que s'expressa en el preàmbul que justifica l'adopció de mesures urgents en les dificultats d'accés a l'habitatge de lloguer per l'increment de les rendes degut, entre altres factors, al fenomen creixent del lloguer turístic”, indica la Sala Primera en una nota de premsa.

Els magistrats consideren, a més, que "l'atribució d'aquesta facultat de prohibició amb la majoria reforçada és una mesura proporcionada als interessos en conflicte".

Com a raonament addicional la Sala Civil assenyala que, si no s'admet aquesta doble majoria de tres cinquens, n'hi hauria prou amb el vot en contra del propietari del pis en què es pretén exercir l'activitat per impedir l'adopció de l'acord.