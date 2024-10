Jesé Rodríguez marxa a Malàisia i deixa enrere Aurah Ruiz i el seu fill: Què ha passat?

Fotomuntatge d'Aurah Ruiz i Jesé - Canva Pro

Jesé Rodríguez, de 31 anys, torna a ser notícia després de mesos sense equip. El futbolista ha fitxat pel Johor Southern Tigers, un equip de Malàisia, fet que marca l'inici d'una nova aventura professional lluny de la seva terra natal, les Illes Canàries. Aquest canvi no només afecta la seva carrera, sinó també la seva vida personal, ja que la seva dona, la influencer Aurah Ruiz (34), i el seu fill no l'han acompanyat en aquesta primera etapa.

La raó darrere aquesta decisió és més profunda del que sembla. El fill de Jesé i Aurah va patir greus problemes de salut durant els seus primers anys de vida, cosa que la mateixa Aurah ha relatat en múltiples ocasions, especialment durant la seva participació al reality 'Supervivientes 2024'. El nen va arribar a passar un any sencer a l'hospital, una experiència que la influencer ha descrit com “el dolor més gran de la seva vida”. Afortunadament, la situació ha millorat notablement, però la parella ha decidit no exposar el nen a un canvi tan radical com mudar-se a un país tan distant com Malàisia, almenys en un primer moment.

Jesé i Aurah han viscut una etapa d'estabilitat familiar els darrers anys, després de superar temps difícils i reconciliar-se. Es van casar i han compartit nombroses experiències junts a les Canàries, on han gaudit de la companyia del seu fill. Tot i això, la nova etapa de Jesé a Malàisia ha obligat la família a separar-se temporalment, encara que Aurah no ha deixat de mostrar-li el seu suport incondicional. "T'estimo, a brillar", va escriure la influencer recentment a les seves xarxes, evidenciant que, encara que estiguin lluny, el suport mutu segueix sent infrangible.

Ara com ara, Aurah i el seu fill romandran a les Canàries, però no es descarta que més endavant puguin fer les maletes i acompanyar Jesé en aquesta nova aventura, depenent de com evolucionin les circumstàncies a Malàisia.