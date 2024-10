Estudiants es reuneixen demà amb el Ministeri d?Educació per exigir la publicació dels exàmens de la nova PAU | Europa Press

El Sindicat d'Estudiants es reunirà aquest dilluns a les 09.00 hores amb el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa, per abordar la incertesa generada a l'estudiantat i els professors per no conèixer els models d'examen de la nova prova d'accés a la Universitat (PAU).

"Sembla que perquè responguin a les nostres cartes, necessiten que convoquem una vaga. Ja sabem el que ens diran en aquesta trobada. Ens demanaran paciència i comprensió. Una reunió, en què, per cert, la ministra Pilar Alegría no es personarà . Què passa? Què aquest problema no és prou important i urgent per molestar-se a escoltar el que desenes de milers exigim?”, es pregunta l'organització estudiantil.

El Sindicat d´Estudiants preveu donar "molt clar" al secretari d´Estat d´Educació que, si dilluns no s´ha publicat el model d´examen de la nova Selectivitat, divendres tornaran a convocar la vaga estudiantil. "Aquest és l'únic llenguatge que entenen. No permetrem que riguin de nosaltres, ni que juguin amb la nostra salut mental", sentencia.

Durant la manifestació convocada divendres davant de la Conselleria d'Educació a Madrid, la secretària general del Sindicat d'Estudiants, Coral Latorre, advertia que si no es publica aquest examen tornaran a la vaga, reclamant al Ministeri i les conselleries de les comunitats autònomes que estiguessin "tot el cap de setmana treballant".

ELS PROFESSORS TAMBÉ TENEN "UN CABREU MOLT IMPORTANT"

La líder de l'organització estudiantil ha assegurat que els professors també tenen "un emprenyament molt important" perquè "no s'han pogut preparar els materials didàctics". "Estan improvisant, també sense saber si aquests continguts entraran o no a la Selectivitat i, per tant, el que diem és que el Ministeri d'Educació i les conselleries educatives han de fer la seva feina, que és l'única cosa que els estem demanant , que ja es publiqui aquest examen", insistia.

Després que divendres convoquessin una vaga a Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, el Sindicat d'Estudiants adverteix ara que si no es publica aquest dilluns el model d'examen de la nova Prova d'Accés a la Universitat tornaran divendres a la vaga.

"Els alumnes de segon de Batxillerat encara no sabem com seran les proves que determinen el nostre accés a la Universitat. Increïble però cert. Tot i que portem gairebé un mes de curs, l'única informació que tenim és que els exàmens de la PAU se celebraran els dies 3, 4 i 5 de juny.

L'organització estudiantil critica que el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i les conselleries educatives "estan mantenint un silenci intolerable" ja que, en lloc de presentar els canvis i les novetats abans d'arrencar el curs, permetent als professors preparar bé els continguts acadèmics, i garantir que els estudiants tinguin facilitats per preparar aquesta prova, a principis doctubre encara no saben "res".

"I quan demanem explicacions i sortim als carrers a protestar, com van fer els nostres companys i companyes a Múrcia, som respostos amb una brutalitat policial majúscula. Com és possible que es tracti així a estudiants pacífics? Desenes d'antidisturbis, pilotes de goma, cops de porra i joves a urgències, així és com es respon a les legítimes demandes estudiantils?”, es pregunta el Sindicat d'Estudiants.

L'organització considera que això és "intolerable": "No podem permetre que ens tractin com a la dictadura. Exigim judici i càstig per als policies implicats en aquesta intervenció i la seva expulsió immediata del cos, així com la dimissió de la Delegada del Govern de Múrcia i del Ministre de l'Interior Fernando Gran Marlaska".

"El Ministeri d'Educació i les Conselleries educatives s'estan rient a la nostra cara, i estan jugant amb la salut mental i el futur de desenes de milers d'estudiants, afegint encara més dificultats, més estrès i més incertesa a una prova la raó de la qual és ser és convertir l?accés a la Universitat en un privilegi de classe", indica.