Lamine Yamal té una sobrecàrrega muscular i torna a Barcelona abans d'hora | Europa Press

Lamine Yamal torna a Barcelona després de patir una sobrecàrrega muscular amb la selecció espanyola. El jove talent no podrà disputar el proper partit de la Nations League contra Sèrbia, una baixa sensible per al seleccionador Luis de la Fuente, que ja comptava amb altres absències importants a la posició d'extrem, com Ferran Torres, Nico Williams i Yéremy Pino. Per suplir aquestes baixes, ha estat convocat Rodrigo Riquelme, de l'Atlètic de Madrid, que ja va debutar sota les ordres de De la Fuente el novembre passat.

Lamine Yamal va ser un dels jugadors més actius en la recent victòria d'Espanya contra Dinamarca, però després del matx se'l va veure coixejant al sortir de l'estadi. Poc després, va començar a sentir molèsties als isquiotibials. Les proves mèdiques realitzades a Las Rozas van descartar una lesió estructural, i es va confirmar que el jugador pateix una sobrecàrrega muscular. Amb l'objectiu de prioritzar la salut, Yamal ha tornat a Barcelona, on iniciarà el tractament de recuperació amb els metges del FC Barcelona.

L'absència de Lamine Yamal no només afecta la selecció espanyola, sinó que també preocupa els aficionats culers, ja que el jugador ha estat una peça clau en la bona arrencada de temporada del Barça. El seu rendiment ha destacat en diverses facetes del joc i ha esdevingut un dels elements més importants de l'equip de Hansi Flick.