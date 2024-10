L'AN jutja des d'aquest dilluns l'exambaixador Raúl Morodo, el seu fill i la seva dona per delictes fiscals

L'exambaixador d'Espanya a Veneçuela Raúl Morodo en arribar a l'Audiència Nacional | Europa Press

L'Audiència Nacional (AN) jutja des d'aquest dilluns l'exambaixador d'Espanya a Caracas Raúl Morodo, el seu fill Alejo i la seva dona, Ana Catalina Varandas, pels presumptes delictes de frau a la Hisenda Pública que haurien comès entre el 2013 i el 2017 .El diplomàtic s'enfronta a una pena de 3 anys i 6 mesos de presó i una multa de 378.700 euros per delictes contra la Hisenda Pública.

En el seu escrit d'acusació, a què ha tingut accés Europa Press, la Fiscalia Anticorrupció demana tant per a Alejo Morodo com per a la seva dona 8 anys i 6 mesos, i multes que freguen els 4 milions d'euros per a cadascun.

Pel que fa a les responsabilitats civils, la fiscal Ana Cuenca assenyala que Alejo Morodo i la seva dona havien de ser condemnats a indemnitzar la Hisenda Pública de manera conjunta amb la quantitat de 617.442€ per la defraudació de l'exercici 2013; Alejo Morodo amb 315.273€ per 2014; Raúl Morodo amb 126.222€ per 2014; i Ana Catarina Varandas amb 435.970 euros per la defraudació del 2017.

En aquesta línia, la Fiscalia destaca que hauria estat entre els anys 2007 i 2015 quan Alejo Morodo hauria centrat la seva "activitat professional en la suposada prestació de serveis d'assessorament legal i consultoria internacional", que li haurien generat "quantioses rendes".

Anticorrupció explica que Alejo Morodo es va valer de "relacions entaulades pel seu pare amb alts càrrecs de Veneçuela durant els anys 2004 a 2007 en què va exercir el càrrec d'ambaixador d'Espanya" per així iniciar "una suposada relació contractual amb l'empresa pública veneçolana PDVSA per a la prestació de serveis d'assessoria legal i consultoria internacional que es va estendre fins a l'any 2014”.

"A fi de defraudar la Hisenda Pública espanyola, conscient que la deguda tributació d'aquestes rendes per l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) li suposaria un desemborsament econòmic considerable, va decidir interposar tres societats instrumentals perquè facturessin formalment aquests suposats serveis, eludint així tributar les seves rendes per l'IRPF per fer-ho amb el menor tipus impositiu que li oferia l'impost de societats", sosté el Ministeri Públic.

A l'"execució d'aquesta il·lícita actuació", indica Anticorrupció, "van participar Ana Varandas i Raúl Morodo". En el cas de l'exambaixador, afegeix la Fiscalia, "també va ocultar a la Hisenda Pública els guanys que va percebre a càrrec del patrimoni de dues d'aquelles societats".

L'Advocacia de l'Estat, en el seu escrit d'acusació, a què ha tingut accés Europa Press, interessa que Alejo Morodo sigui condemnat a 4 anys de presó per un delicte contra la Hisenda Pública per l'IRPF de l'exercici 2013 ia 3 anys i 6 mesos presó per un delicte del mateix tipus per l‟IRPF de l‟exercici 2014.

En aquest sentit, sol·licita que s'imposi a Varandes una pena de 4 anys de presó per un delicte contra la Hisenda Pública per l'IRPF de l'exercici 2013 i 3 anys de presó per un delicte del mateix tipus en relació amb l'IRPF de l'any 2017.

Per acabar, insta que Raúl Morodo sigui condemnat a 2 anys i 8 mesos de presó per un delicte contra la Hisenda Pública per IRPF de l'exercici 2014.

El sindicat Manos Limpias, el president del qual Miguel Bernad va interposar la denúncia, és l'acusació que contempla penes més elevades. Així, ha demanat que Alejo Morodo sigui condemnat a 18 anys i 6 mesos de presó per un delicte d'organització criminal, un de blanqueig de capitals i dos contra la Hisenda Pública.

A més, a l'escrit elaborat per la representació legal de Manos Limpias, s'insta que Varandas afronti una pena de 12 anys i 6 mesos pels mateixos delictes. Pel que fa a Raúl Morodo, interessa una condemna de 9 anys i 6 mesos per un delicte d'organització criminal, un altre de blanqueig de capitals i un contra la hisenda pública.

Manos Limpias també demana que siguin condemnats a indemnitzar la Hisenda Pública en la mateixa quantitat sol·licitada per l'Advocacia de l'Estat.

Per part seva, l'Agència Tributària, personada també com a acusació, interessa per a l'exambaixador la pena de 2 anys i 8 mesos de presó per un delicte contra la Hisenda Pública per l'IRPF de l'exercici 2014.

Per a Alejo Morodo sol·licita 4 anys de presó per l'exercici de 2013, i 3 anys i 6 mesos pel de 2014; mentre que per a la seva dona interessa 4 anys per l'IRPF del 2013, i 3 anys de presó pel delicte contra la Hisenda Pública per l'IRPF de l'exercici 2017.