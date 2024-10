Unes 22.000 persones surten als carrers de Madrid contra els preus del lloguer i amenacen amb impagaments

La portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Madrid, Reyes Maroto, a la manifestació de Madrid contra els preus del lloguer | Europa Press

Milers de persones, unes 22.000 segons dades de la Delegació del Govern a Madrid, s'han manifestat aquest diumenge als carrers de Madrid per demanar la reducció dels preus del lloguer tant a la capital com a la resta d'Espanya.

Prop de 40 associacions, partits polítics d'esquerra i societat civil han participat a la mobilització convocada baixa el lema 'L'habitatge és un dret, no un negoci' i 'S'ha acabat. Baixem els lloguers'.

Entre les organitzadores hi havia plataformes com Afectats per la Línia 7B de Metro, Afectades per l'Habitatge Públic i Social (PAVPS) i Afectades per la Hipoteca (PAH). El preu del lloguer a la capital ha pujat un 15,7% des del setembre del 2023, segons informa el portal immobiliari 'Idealista'.

Durant la marxa s'han sentit proclames com 'La Llei d'habitatge és una brossa'; 'No tolerem ni un desnonament més' o 'a sota el rendista, a dalt l'inquilí'. Aquest recorregut ha transcorregut des de la plaça de l'Emperador Carles V fins a la Gran Via. Amb aquesta mobilització, segons expliquen els seus organitzadors, es busca iniciar “un procés de mobilització social més ampli i durador en el temps” en matèria d'habitatge.

La convocatòria, que va començar a organitzar-se des de mitjans del mes de setembre passat, ha comptat amb la presència de mitjans de tot Espanya així com diversos estrangers. No hi han estat presents membres de cap Govern, des de l'estatal fins als regionals de la Comunitat de Madrid i la capital.

La portaveu del Sindicat d'Inquilins i Inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha amenaçat tant els casolans com la patronal immobiliària de deixar de pagar els lloguers si els preus segueixen pujant. Racu ha advertit que "no hi haurà policia ni prou matons" per frenar totes les persones que avui han acudit a la mobilització en aquest propòsit.

L'objectiu de la vaga, segons expressa Racu, és abaixar els lloguers al 50%. Per això, demanen que l?acció es repeteixi a tots els barris d?Espanya començant a organitzar-se des d?aquest dilluns, 14 d?octubre.

Per part seva, la secretària general de CCOO Madrid, Paloma López Bermejo, ha demanat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reguli els pisos turístics de la regió. López ha acusat Ayuso d'estar fent "deixació de funcions".

CCOO Madrid ha posat també el focus en l'emancipació dels joves a la Comunitat: "No poden accedir a un habitatge de lloguer, a un habitatge social oa un parc d'habitatges públics", ha dit.

Tant Més Madrid com el PSOE de l'Ajuntament han anat a la marxa per unir-se als manifestants i llançar les pròpies proclames en matèria d'habitatge. Tots dos han llançat les crítiques contra l'Ajuntament de Madrid i el Govern regional.

La portaveu de Más Madrid a l'Ajuntament, Rita Maestre ha qualificat la manifestació d'aquest diumenge com un "punt d'inflexió" per arreglar la "crisi d'habitatge", cosa que ha considerat com el principal problema dels madrilenys.

Per la seva banda, la portaveu de la formació a l'Assemblea ha denunciat que els preus del lloguer generen una problemàtica que afectarà la regió a llarg termini: “S'està menjant el present i el futur de les i els madrilenys. És una situació ja insostenible. No hi ha societat que pugui aguantar una pujada dels preus de l'habitatge a l'any del 10% i per això els diem als fons voltor s'ha acabat”, ha indicat Bergerot, que també ha exigit el tancament de tots els pisos turístics il·legals.

Per part seva, la portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Madrid, Reyes Maroto, ha demanat a l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que no "miri cap a una altra banda" i que apliqui la Llei d'Habitatge aprovada pel Govern d'Espanya.