Consulteu el rànquing de les deu grans ciutats més econòmiques d'Europa

Europa, coneguda per la seva rica història i diversitat cultural, també ofereix una varietat de destins assequibles per als que viatgen amb un pressupost limitat. Tot seguit, es presenta un resum de les millors ciutats europees on es pot gaudir d'una experiència enriquidora sense gastar gaire.

Sofia, Bulgària

Sofia destaca com la ciutat més barata d'Europa, amb un cost diari aproximat de 36,49 euros. Els viatgers es poden delectar amb la seva bella arquitectura, rica història i una gastronomia assequible. A més, hi ha diverses atraccions gratuïtes, com ara la Galeria d'Art (oberta el segon i quart dijous de cada mes), el Museu Nacional d'Història i l'església de Boyana.

Bucarest, Romania

En segon lloc hi ha Bucarest, coneguda com la "petita París", on el cost diari és de 38,67 euros. Aquesta vibrant ciutat ofereix atractius com el Palau del Parlament, que té entrada gratuïta, i els grafits artístics a Garajul Ciclop, ideals per als amants de l'art urbà.

Budapest, Hongria

Budapest, la capital hongaresa, ocupa el tercer lloc amb un cost diari de 43,48 euros. Famosa pels seus balnearis termals i el Bastió dels Pescadors, que ofereix les millors vistes de la ciutat, també presenta activitats econòmiques als bars en ruïnes. Els viatgers poden gaudir de licor Unicum i entrades barates a la Galeria Nacional i al Castell de Buda.

Cracòvia, Polònia

Amb un cost diari de 43,50 euros, Cracòvia destaca pels seus bells parcs i la vibrant vida nocturna. Durant els mesos de maig a setembre, els visitants poden gaudir d'esdeveniments gratuïts, com ara el Festival de les Nits de Cracòvia.

Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina

Sarajevo, coneguda com la "Jerusalem d'Europa", té un cost diari de 45,67 euros. Aquesta ciutat és famosa per la seva barreja de cultures, el Vell Bazar - Baščaršija i ofereix entrades gratuïtes a molts dels seus edificis religiosos.

Belgrad, Sèrbia

A Belgrad, on el cost diari és de 46,62 euros, els viatgers poden explorar la fortalesa del segle XVIII amb entrada gratuïta. A més, la vibrant vida nocturna a Skadarlija i el Museu Nikola Tesla, amb un cost de només 6 euros, són grans atractius.

Zagreb, Croàcia

Zagreb, amb un cost diari de 51,41 euros, és coneguda per les cerveses barates i l'accés gratuït a la seva impressionant catedral. Els museus de la ciutat ofereixen entrades a baix cost, i el Museu de les Relacions Trencades és un dels més destacats.

Varsòvia, Polònia

Amb un cost diari de 52,30 euros, Varsòvia ofereix un nucli antic encantador i art de carrer al barri de Praga. Els dilluns, molts museus tenen entrada gratuïta, cosa que permet als viatgers explorar la cultura local sense gastar gaire.

Bratislava, Eslovàquia

Bratislava, que té un cost diari de 56,51 euros, és ideal per als que busquen una escapada econòmica. El Museu Nacional Eslovaco ofereix entrada gratuïta, i el nucli antic de vianants és perfecte per passejar. La platja de Tyršák també és un lloc ideal per relaxar-se.

Český Krumlov, República Txeca

Finalment, Český Krumlov, amb un cost diari de 69,99 euros, captiva els visitants amb el seu castell del segle XIII i un centre històric que és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, tot això acompanyat d'encantadors carrers empedrats.