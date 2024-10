Mor Mayra Gómez Kemp, la mítica presentadora d''Un, dos, tres'

Mayra Gómez Kemp ha mort aquest diumenge als 76 anys. La icònica presentadora, famosa pel seu carisma i el seu inigualable talent, va ser coneguda pel seu paper al programa 'Un, dos, tres. Respongui una altra vegada' de RTVE, on es va convertir en la primera dona al món a presentar un concurs de televisió, una fita que la va col·locar en la història dels mitjans de comunicació.

Mayra va néixer a l'Havana, Cuba, el 14 de febrer del 1948 i va emigrar a Espanya en la seva infància amb la seva germana. La seva carrera es va enlairar als anys setanta, quan va ser seleccionada pel reconegut director Chicho Ibáñez Serrador per liderar l'emblemàtic concurs. Tot i trencar el "sostre de vidre" de la televisió, Mayra va enfrontar les desigualtats salarials de l'època, ja que el seu salari era la meitat que el del seu company Joaquín Prat.

El seu llegat a la televisió va ser reconegut el 2013, quan va rebre el Premi Iris a Tota Una Vida, el guardó més prestigiós de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió. El 2014, va publicar les seves memòries sota el títol *Mayra Gómez Kemp i fins aquí puc llegir!*, on va compartir la seva vida i experiències al món de l'espectacle.

En els seus darrers anys, Mayra va viure una vida més tranquil·la, retirada de la vida pública des de l'abril del 2024. La seva salut va ser un tema delicat; el 2009, va ser diagnosticada amb càncer de llengua i, el 2012, amb càncer de gola i coll, dels quals va aconseguir recuperar-se. Tot i això, la seva vida va canviar dràsticament a principis d'octubre del 2024, quan va patir una aparatosa caiguda a casa seva a Mijas, Màlaga, que la va deixar inconscient durant 20 hores.

Mayra vivia sola des de la mort del seu marit, Alberto Berco, que va morir en plena pandèmia per un infart després de 47 anys de matrimoni. La seva família, composta per les seves filles, Viviana i Roxana, que considerava pròpies, lamenta profundament la seva partida. A la seva última entrevista, realitzada l'abril del 2024, va expressar el seu desig de ser recordada com una dona jove i amb bona dicció.