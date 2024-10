Fortunato, la icónica estatua de bronce de la ONCE, cumple 11 años

Fortunato, en el Museo Tiflológico | ONCE

Fortunato, el icónico vendedor de cupones de la ONCE, acaba de cumplir 11 años como una de las figuras más representativas de la inclusión social en España. Esta escultura de bronce, instalada en 2013 junto a la Plaza de las Cortes en Madrid, ha llegado a simbolizar el esfuerzo y la dedicación de los más de 20.000 vendedores de cupones que, día tras día, trabajan en todo el país. Creada por el reconocido escultor Santiago de Santiago, quien falleció tiempo después de ver su obra instalada, la estatua se encuentra a escasos metros del Congreso de los Diputados, en una ubicación estratégica que refuerza su significado social y político.

La figura de Fortunato, con la mirada orientada hacia el Congreso, actúa como un recordatorio constante de los derechos y las necesidades de los 4,5 millones de personas con discapacidad en España. Este gesto no es casual, ya que subraya el compromiso de la ONCE con la lucha por la igualdad de oportunidades. En su 11º aniversario, Fortunato sigue siendo un testimonio de los valores de integración y visibilidad que la organización ha promovido a lo largo de sus 86 años de historia, los cuales se celebrarán en diciembre de 2024.

El papel de la ONCE en la inclusión laboral de personas con discapacidad

La ONCE, fundada en 1938, ha jugado un papel fundamental en la inclusión laboral de personas con discapacidad, siendo hoy el cuarto empleador no público más grande de España y el mayor a nivel mundial en la contratación de personas con discapacidad, con cerca de 75.000 trabajadores. Su labor va mucho más allá de la venta de cupones, ya que a lo largo de los años ha expandido su influencia a través de distintas fundaciones que buscan mejorar la vida de las personas con discapacidad y promover su integración en todos los aspectos de la sociedad.

Entre ellas, la Fundación ONCE, creada en 1988, ha sido un pilar en la inclusión social de personas con discapacidad. Asimismo, la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), fundada en 1990, ha desempeñado un papel esencial en proporcionar perros guía a personas ciegas, facilitando su movilidad e independencia. La corporación empresarial ILUNION es otro de los grandes logros de la ONCE, demostrando que las personas con discapacidad no solo pueden trabajar, sino que también pueden ser productivas y rentables dentro del mundo empresarial.

El impacto de la ONCE también ha traspasado fronteras. En 1998, se fundó la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL), que en la actualidad opera en 19 países y recientemente celebró su 25º aniversario. Además, en 2007 se creó la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (Foaps), una iniciativa clave para mejorar la vida de aquellos que padecen esta doble discapacidad.

Recientemente, la ONCE ha lanzado una nueva fundación dedicada a las personas con baja visión, un colectivo cuya discapacidad visual no es corregible por medios tradicionales. Se estima que esta fundación podría beneficiar a más de 100.000 personas en España, quienes ahora tendrán acceso a recursos y apoyo especializado.