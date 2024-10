La marxa pacífica i silenciosa Caminant per la Llibertat recorre aquest dissabte 19 ciutats contra el tràfic de persones | Europa Press

Un total de 19 ciutats d´Espanya s´uniran aquest dissabte, 19 d´octubre, a la marxa pacífica i silenciosa Caminant per la Llibertat (Walk for Freedom), en commemoració del desè aniversari d´aquest esdeveniment global organitzat per A21.

Aquesta mobilització té com a objectiu visibilitzar el tràfic de persones i conscienciar sobre l'esclavatge modern, un problema que afecta més de 40 milions de víctimes a tot el món.

L?esdeveniment comptarà amb la participació d?institucions, associacions i ciutadans compromesos en la lluita contra el tràfic d?éssers humans, segons han informat els organitzadors.

La marxa se celebrarà a Barcelona, Bilbao, Cadis, Gijón, Granada, Madrid, Màlaga, Menorca, Múrcia, Palència, Salamanca, Santander, Sevilla, Tarragona, Tenerife, València, Valladolid, Vigo i Saragossa.

Durant la marxa, els participants caminaran en fila índia, en silenci i vestits de negre, portant cartells i distribuint fulletons amb informació sobre com detectar situacions de tràfic de persones.

També oferiran informació sobre com denunciar sospites a través del Telèfon d'Ajuda contra el Tracta (900 759 759), una línia anònima, gratuïta i disponible cada dia de l'any. Aquest servei compta amb especialistes formats que ofereixen informació i assistència.