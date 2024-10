Aquest és el truc per millorar la comunicació amb el teu gat | Europa Press

La relació entre humans i gats pot semblar enigmàtica de vegades, però un estudi recent dirigit per Karen McComb i Tasmin Humphrey de la Universitat de Sussex revela un gest que podria estrènyer encara més els llaços entre tots dos: el parpelleig lent. Aquest gest senzill ha mostrat ser una eina poderosa per millorar la comunicació amb els felins, generant una major connexió i confiança.

L'estudi, que va comptar amb la participació de 21 gats, va descobrir que els felins responen de manera positiva quan els seus amos o fins i tot desconeguts fan un parpelleig lent cap a ells. Els gats no només van reaccionar relaxant-se, sinó que també van mostrar una disposició més gran a interactuar, un comportament significatiu en un animal que sol ser més independent.

Aquest parpelleig lent sembla ser un senyal de relaxació i confiança per part dels gats, cosa que suggereix que quan un humà ho realitza, el gat ho percep com una comunicació no amenaçadora. La investigació planteja la possibilitat que aquest comportament sigui una adaptació per evitar conflictes o una imitació del llenguatge corporal humà.

El parpelleig lent pot tenir aplicacions pràctiques a la vida quotidiana, especialment en situacions que podrien generar estrès per al gat, com les visites al veterinari. Incloure aquest gest podria fer que les interaccions en aquests contextos siguin menys tenses per als felins.

Aquest estudi se suma a altres treballs que han explorat la capacitat dels gats per entendre i respondre els humans. Per exemple, s'ha comprovat que els gats reconeixen emocions humanes i n'ajusten el comportament en conseqüència. A més, encara que moltes vegades ho ignorin, els gats també poden identificar-ne el nom.