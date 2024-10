L'equip de Nova Zelanda guanya la Copa Amèrica de vela | Europa Press

L'Emirates Team New Zealand s'ha proclamat aquest dissabte campió de la 37a America's Cup de vela, disputada a Barcelona i on els 'kiwis' i el seu AC75 'Taihoro' van reconquerir, guanyant-la per tercera vegada consecutiva, la 'Garra de les Cent Guinees' davant d'un INEOS Britannia que només va poder posar resistència en una de les jornades d'aquest Louis Vuitton 37th America's Cup Match.

Amb un resultat final de 7-2, el 'Defender' d'aquesta copa va aconseguir el seu objectiu de revalidar el títol, el tercer consecutiu i la cinquena Jarra en total, amb un domini absolut sobre el 'Britània II' de Sir Ben Ainslie i companyia , que segueixen sense poder guanyar la seva primera America's Cup.

Per contra, els 'kiwis', amb Peter Burling com a gran estendard a l'aigua gràcies a les seves tres victòries consecutives, celebren a Barcelona un gran èxit per a ells, després de dominar --excepte en aquesta jornada amb 2 triomfs britànics-- aquesta gran final .

"Estic molt orgullós del treball col·lectiu de tots. Ahorma mateix sento una emoció increïble", va assegurar Burling, timoner de l'ETNZ, després de la primera i al final última regata d'aquest dissabte i d'aquesta Louis Vuitton 37a America's Cup de Barcelona.

El sisè dia de competició del 'Match' final, l'Emirates Team New Zealand, vigilat de prop pel seu CEO Grant Dalton --que tindrà el focus a sobre els pròxims dies per si anuncia quina ciutat acollirà la 38a edició--, va volar de nou amb la finor i bellesa que caracteritza el 'Taihoro' i es va imposar a la novena i última regata per 37 segons d'avantatge sobre els britànics.

Tot i entrar primer al camp de regates després d'una bonica lluita al calaix de presalida, l'INEOS Britannia no es va poder posar al capdavant i ja se sap que a l'Emirates Team New Zealand no se li pot regalar res. Els neozelandesos se'n van anar a la dreta, a la seva zona preferida i avui amb millor vent, i a la primera cruïlla ja estaven per davant.

Només a la tercera de les sis mànegues d'aquesta regata final l'INEOS va poder posar-se a escassos 10 metres de la popa 'kiwi', però aquesta emoció no es va traduir en avançament i l'emoció va ser, per als britànics, a menys. En canvi, l'emoció s'apoderava milla a milla dels integrants de l'Emirates Team New Zealand.

'Moltes gracias Barcelona', just sota la bandera neozelandesa al pal del vaixell neozelandès, és un missatge que es va poder llegir a bord del 'Taihoro' poc després de la victòria, celebrant la victòria tot l'equip, tant navegants com equip d'assistència i de terra.

Ara faltarà saber si la propera Copa de l?Amèrica serà a Barcelona, València, Màlaga o fora d?Espanya. I Dalton i l'ETNZ, un altre cop guanyadors i 'Defender', ho decidiran.

De moment, aquesta edició es tanca: malgrat que el vent va fer de les seves en diverses jornades, i fins i tot les tempestes inesperades van aparèixer a les aigües barcelonines, la majoria dels equips posa molt bona nota a Barcelona i l'organització d'aquesta Copa del Amèrica, que, com de costum, ha estat guanyada pel 'Defender'.

Tan sols en set ocasions l'equip defensor del títol, de manera que organitzador i qui estableix les bases de la normativa --amb el beneplàcit del 'Challenger of Record'-- per a la següent edició, no ha guanyat el títol. Un dels que van trencar amb aquesta tònica va ser el 'Black Magic' de Nova Zelanda, en l'edició del 1995 a San Diego, en guanyar el 'Defender' del 'Young America' dels Estats Units.

En aquesta ocasió, davant un INEOS Britannia que va sorprendre el Lluna Rossa Prada Pirelli italià a la Louis Vuitton Cup per passar a ser el 'Challenger' dels neozelandesos, l'equip 'kiwi' no es va deixar sorprendre i va deixar els britànics, un altre cop molt a prop de conquerir la Gerra per primera vegada, sense premi. Es tanca aquesta America's Cup de Barcelona, es guarden les espelmes i els AC75, i comença la carrera per saber quina seu tria Grant Dalton i el seu equip per defensar el títol.