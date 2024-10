L'euro Girona no acaba d'arrencar i suma una derrota nova (0-1)

L'euro Girona no acaba d'engegar i suma una nova derrota (0-1) | Europa Press

El Girona va rebre la Reial Societat en un matx que va finalitzar amb una victòria per als visitants per 0-1. Mikel Oyarzabal va anotar amb un cop de cap després d'un excel·lent centre de Barrenetxea. Des de l'inici del partit, el Girona va mostrar una actitud ofensiva, tot i que sense traduir la possessió en oportunitats clares de gol. La primera aproximació seriosa de la Reial Societat va arribar a través d'Óskarsson, la rematada del qual es va ser desviat. A mesura que avançava el primer temps, Danjuma va tenir diverses ocasions per obrir el marcador, però els intents van ser ben detinguts per la defensa local.

Tot i tenir diverses oportunitats, el Girona no va aconseguir capitalitzar-les, mostrant problemes en la definició que els van impedir igualar el marcador. La Reial Societat, per la seva banda, va continuar pressionant i va tenir dues bones ocasions addicionals que, no obstant, no van poder concretar.

El matx va estar marcat per l'absència de diversos jugadors del Girona, cosa que clarament va afectar el seu rendiment al camp. Durant el primer temps, la Reial va reclamar un penal, mentre que el Girona va fer el mateix dues vegades al segon temps, tot i que cap d'aquestes accions semblava suficient per ser sancionada.