La genètica és la causa principal de la gota, més que no pas l'estil de vida de qui la pateix

La genètica és la principal causa de la gota, més que l'estil de vida de qui la pateix | Europa Press

La gota, una afecció extremadament dolorosa que provoca inflor i envermelliment de les articulacions, és un dels tipus d'artritis inflamatòria més comuns al món. És més comú en homes i persones grans, però també pot afectar dones i persones més joves.

Aquesta malaltia crònica és causada per una acumulació d'àcid úric al cos que condueix a la formació de petits vidres al voltant de les articulacions. Però què origina aquesta situació? Sempre associem la gota amb els mals hàbits de vida i no anem desencaminats, encara que no és la raó principal perquè aquesta es desenvolupi.

Un important estudi internacional, dirigit per investigadors de la Universitat d'Otago a Nova Zelanda, ha descobert que la gota és una malaltia crònica en què la genètica és la causa principal, més que no pas l'estil de vida de qui la pateix. L'estudi, publicat a 'Nature Genetics', ha analitzat la informació genètica de 2,6 milions de persones.

Els investigadors van analitzar conjunts de dades d'ADN fusionats de tot el món. Aproximadament tres quartes parts de les dades procedien de clients de 23andMe, una empresa de venda directa al consumidor de productes genètics i de salut preventiva, que van donar el seu consentiment per participar a la investigació.

Van descobrir que la genètica hereditària és una part important de perquè algunes persones pateixen gota i la majoria de les altres no. L'autor principal, el professor Tony Merriman, del Departament de Microbiologia i Immunologia d'Otago, espera que les troballes eliminin part de l'estigma que envolta la gota.

"La gota és una malaltia crònica amb base genètica i no és culpa de qui la pateix: cal desmentir el mite que la gota és causada per l'estil de vida o la dieta. Aquest mite tan estès causa vergonya a les persones amb gota , fent que algunes persones siguin més propenses a patir en silenci ia no acudir al metge per obtenir un medicament preventiu que redueixi l'urat a la sang i eviti el dolor", adverteix.

"La gent ha de comprendre que, si bé certs factors dietètics, com el consum de carn vermella, poden desencadenar atacs de gota, la causa fonamental són els alts nivells d'urat, els vidres a les articulacions i un sistema immunològic preparat per 'atacar' els cristalls; la genètica juga un paper important en tots aquests processos”, afegeix.

La investigació va identificar una gran quantitat de gens immunes i vies immunes que proporcionen nous objectius i enfocaments per prevenir els atacs de gota. El professor Merriman espera que aquestes troballes condueixin a un millor tractament per als que pateixen gota. "Esperem que, amb el temps, es disposi de tractaments millors i més accessibles amb els nous objectius que hem identificat", afirma.

Tot i això, encara que la dieta juga un paper molt petit en els nivells alts d'urat, està ben establert que és un desencadenant de la gota en persones amb vidres d'urat a les articulacions.