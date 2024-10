Milers de persones es manifesten a Madrid contra el Govern i demanen eleccions generals ja: "Sánchez dimisión"

Milers de persones es manifesten contra el Govern a Madrid i demanen eleccions generals ja: "Sánchez dimisión" | Europa Press

Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Madrid per exigir la convocatòria d'unes eleccions generals anticipades pel "gravíssim deteriorament de la democràcia" després dels últims casos de "corrupció que envolta l'entorn del president" i per demanar-ne la dimissió: "Sánchez dimissió".

Segons la Delegació de Govern, han estat 25.000 persones els manifestants que s'han concentrat aquest diumenge a la Plaça Castella de Madrid, i 400.000 segons la convocant 'Plataforma per l'Espanya Constitucional', que ha aglutinat un centenar d'associacions de la societat civil .

Centenars de banderes d'Espanya han omplert la Plaça Castella de la capital, on s'han desplegat cartells i pancartes amb textos, la majoria contra el president del Govern: "PPSOE: Espanya no paga a traïdors", "Sánchez, tu ets bullo , fang" o "Pedro Sánchez a presó". Les consignes més corejades han abocat també al voltant del cap de l'Executiu: "Sánchez dimisión" o "President, delinqüent".

Figures conegudes com l'exportaveu d'economia al Congrés dels Diputats per Ciutadans, Marcos de Quinto, i l'expresident del PP català i cofundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, han pronunciat els seus discursos en aquesta manifestació sota el lema 'Per la unitat, la dignitat, la llei i la llibertat. ¡Eleccions generals ja!', i ha advertit que si no es reacciona "de veritat", el pitjor encara ha d'arribar.

A la manifestació hi han acudit polítics del Parido Popular com la seva vicesecretària d'Organització Territorial, Carmen Fúnez, i la portaveu al Senat del GPP, Alicia Sánchez, i de Vox, encapçalats pel seu líder, Santiago Abascal. L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre també hi ha estat present.

Fúnez, preguntada sobre per què no hi ha estat present el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha indicat als mitjans de comunicació que ha estat per motius personals. La vicesecretària popular ha titllat la gestió del Govern de "nefasta", i ha posat com a exemple el "caos ferroviari" d'aquest cap de setmana per la suspensió de trens per un incident a Madrid.

Ha indicat, a més, que "el canvi ja està en marxa, ja és al carrer i és absolutament imparable". Alhora, ha destacat que Espanya està en el moment més "delicat" de la democràcia perquè "mai abans havia estat imputada la dona del president del Govern, el germà d'aquest i el fiscal general de l'Estat".

Fúnez, a més, ha criticat l'"estratègia d'atrinxerament que té Sánchez a la Moncloa per defensar-se d'una Justícia independent a la qual té por" i ha assenyalat que el Govern no fa altra cosa que "atacar la Justícia i perseguir els jutges que estan investigant el seu entorn”.

Per part seva, Abascal ha afirmat que Vox estaria disposat a donar suport a una moció de censura presentada pel Partit Popular si és per a una convocatòria "immediata" d'eleccions, independentment de qui la recolzi, i "si en ella no hi ha cap tipus de cessió al separatisme".

Segons el líder de Vox, "serà difícil que caigui" el president del Govern, a qui ha acusat de necessitar ser al poder per defensar-se de l'acció de la justícia. Sobre Sánchez també ha afirmat que pacta "amb qui sigui i lliura el que sigui per eludir ser condemnat per corrupció".

Durant la seva intervenció final, Alejo Vidal-Quadras ha destacat que els presents a la manifestació són ciutadans lliures disposats a defensar la seva nació i els ha "informat" que Espanya tornarà al seu ésser, recuperarà el nord i sortirà del forat en què l'han enfonsat.

"Espanya assolirà l'èxit i sorgirà d'aquesta etapa ombrívola que s'ha anomenat sanxisme amb forces renovades que li tornaran l'estabilitat, la seguretat, la prosperitat, tal com expressa el lema d'aquesta jornada, la unitat, la dignitat, el compliment de la llei i la llibertat", ha assegurat Vidal-Quadras al costat del monument de José Calvo Sotelo, que "recorda una víctima de la barbàrie", segons ha remarcat.