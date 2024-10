VÍDEO | La brutal violència d'agents de seguretat amb un jove durant l'Oktoberfest de Barcelona

Una imatge en fitxer de l'Oktoberfest | Europa Press

Diumenge passat, al voltant de la mitjanit, es va produir un violent aldarull a l'Oktoberfest de Barcelona, ubicada a l'Avinguda de Maria Cristina. Dos joves van ser brutalment agredits per vuit controladors d'accés després de ser expulsats de l'esdeveniment per presumptament haver increpat dues dones.

L'incident, que va ser gravat per un testimoni i difós ràpidament a les xarxes socials, mostra com els porters immobilitzen i colpegen els joves, que es trobaven indefensos a terra. El vídeo, que s'ha tornat viral, ha generat una gran indignació a l'opinió pública.

Després de la difusió de les imatges, l?empresa encarregada dels controladors d?accés, Segurpol, amb seu a Blanes, ha pres la decisió d?acomiadar els implicats en el succés. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets i determinar les responsabilitats penals corresponents.

El sindicat ADN Sindical Seguretat i Serveis de Catalunya ha condemnat la violència exercida i ha insistit en la necessitat de professionalitzar el sector dels controladors d‟accés, per tal d‟evitar aquest tipus de situacions en el futur. Tot i que alguns vigilants de seguretat van intentar aturar l'agressió, els seus esforços no van ser suficients per evitar el desenllaç violent.