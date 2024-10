El Barça empetiteix el Sevilla amb una nova golejada a la Lliga | Europa Press

El FC Barcelona va sumar una altra victòria contundent aquest diumenge passat en vèncer 5-1 el Sevilla FC a l'Estadi Olímpic Lluis Companys. L'equip dirigit per Hansi Flick segueix mostrant el seu poder a LaLiga, amb una actuació destacada de Robert Lewandowski, autor de dos gols, i una sòlida participació col·lectiva que va deixar sense opcions el rival, el dia en què Gavi va tornar un any després de la seva greu lesió, i en la prèvia a una setmana que promet, amb partits davant de Bayern i Reial Madrid.

Des del començament, el Barcelona va imposar el seu ritme, avançant-se gràcies a un penal convertit per Lewandowski al minut 23 després d'una falta de Peque sobre Raphinha. Aquest gol va obrir la llauna per al que seria una tarda de gols i superioritat blaugrana. Pedri González i Pablo Torre, amb dos gols, també es van sumar a la festa golejadora. Per part del Sevilla, Idumbo va marcar el gol de l'honor, en un partit en què el porter Nyland va ser el millor del seu equip, evitant un marcador encara més humiliant.

El matx va ser especial per a Gavi, que va tornar als terrenys de joc després d'un any de baixa, sent ovacionat pel públic quan va ingressar a la segona meitat. Per la seva banda, el Sevilla va patir la lesió de Suso, que va ser substituït per Sow, i va tenir un gol de Lukebakio anul·lat per fora de joc.

El Barça continua amb aquesta victòria la seva bona ratxa a la competició domèstica, preparant el terreny per a dos partits clau la setmana que ve. Primer, el duel crucial contra el Bayern a la Champions, i després el clàssic contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu.