Un assassí que va matar dues dones va estar durant 15 anys violant cadàvers a l'hospital

Morgue - Canva Pro

Un home britànic va ser tancat després de les reixes per la resta de la seva vida el 2021, però les seves desenes i desenes de crims “horribles” –inclosos dos assassinats– “perseguiran” les famílies de les seves víctimes per la resta de les seves vides”, diuen.

Durant més de tres dècades, David Fuller, un assassí necròfil, va creure que havia sortit amb la seva pels assassinats de Wendy Knell i Caroline Pierce el 1987, a més d'escapolir-se i abusar sexualment de cadàvers en el seu treball diari com a electricista a l'Hospital Tunbridge Wells a Pembury, al sud-est de Londres.

Els crims de Fuller “em perseguiran per sempre i per la resta de la meva vida”, va dir la mare de les víctimes de 9 anys de Fuller mentre testificava a la seva sentència del 2021, segons GBN News .

El sinistre electricista ara té 70 anys, tres anys després d'haver complert la seva condemna de cadena perpètua, i ara diversos mitjans han volgut explicar com va poder enganyar la família i el seu ocupador i evadir les autoritats durant gairebé la meitat de la seva vida.

Com el van atrapar

Setmanes després que comencessin les investigacions sobre els assassinats de Knell i Pierce, la pista es va refredar perquè les autoritats no tenien testimonis i les capacitats forenses de finals dels anys 80 no estaven prou avançades per construir un cas a partir de l'evidència d'ADN recol·lectada a les escenes, segons el relat de Sky News .

El juny del 1987, el seu xicot va trobar Knell, de 25 anys, nua i ensangonada al seu llit, mentre que Pierce, de 20 anys, va ser descoberta morta en roba interior en un desguàs inundat. La policia va determinar que les dues dones havien estat escanyades i agredides sexualment, però no hi havia cap sospitós.

Però els avenços forenses van permetre als investigadors de casos sense resoldre vincular l'ADN de Fuller amb els crims. I després que Fuller fos arrestat, com va informar The Guardian , els investigadors van començar a buscar més proves a casa seva i van fer un descobriment impactant.

'Milions' de fotografies pertorbadores

Els investigadors van descobrir “milions” de fotos i vídeos que Fuller en va fer abusant sexualment dels cadàvers de més d'unes 100 suposades víctimes dins dels ordinadors i discos durs de la seva oficina a casa, segons la BBC.

Una investigació sobre el Servei Nacional de Salut d'Anglaterra (NHS) va trobar "greus fallades" a l'Hospital Tunbridge Wells, segons la BBC, que van permetre que l'activitat criminal de Fuller "passés desapercebuda i sense control", va dir el cap de la investigació , Sir Jonathan Michael, a l'informe.

La investigació va descobrir que l?activitat no supervisada de Fuller li va permetre ingressar a la morgue fins a 444 vegades en un sol any.

Es va descobrir que Fuller havia estat usant la targeta d'accés a l'hospital per colar-se a la morgue, que no tenia càmeres de seguretat per respecte a les víctimes que hi havia a dins.

Aprofitant aquesta situació, Fuller va passar més d'una dècada, entre el 2005 i el 2020, abusant dels cossos de dones mortes, algunes de tan sols 9 anys i altres de fins a 100, segons el mitjà.

'Gairebé impossible de creure'

Els crims de Fuller van deixar les famílies de les víctimes en total commoció i disgust, com molts van testificar en la sentència del 2022, durant la qual va rebre 16 anys addicionals de presó, a més de la sentència de cadena perpètua pels assassinats que va admetre l'any anterior, segons The Guardian.

La família d'una de les víctimes de Fuller, de 100 anys, va dir que “haurem de viure amb això a la resta de les nostres vides”.

Segons la BBC, la jutge Bobbie Cheema-Grubb, referint-se a les famílies de les víctimes, li va dir a Fuller durant la sentència: "S'han quedat en un lloc fosc. Han expressat la indignació i repulsió que les dones a les quals vostè va abusar haurien sentit en veure que les havien objectivat”.