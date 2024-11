Actualització de l'estat de carreteres, ports i aeroports i trens a València per la DANA

Mapa de situació de les carreteres que connecten amb València/ Foto: Ministeri d'Infraestructures

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha actualitzat aquest dijous la informació sobre l'estat de les infraestructures a hashtag#València després de les pluges torrencials del dia 29, una vegada realitzades les exploracions i comprovacions sobre el terreny.

Segons les darreres dades Aeroports i ports estan en perfecte estat, encara que la seva operativa és irregular per la dificultat d'accessos per carretera i ferrocarril.

En relació a la xarxa de Carreteres es demana evitar qualsevol tipus de desplaçament a la zona atès que hi ha un col·lapse d'un pont a l'AP-7 (baipàs) amb tall total a la circulació i es recomano prendre un desviament per V- 30 i V-31 en ambdós sentits , atès que s'ha obert amb un carril obert per sentit. En unes setmanes s'habilitaran calaixos prefabricats per permetre el pas a 40 km/h mentre es reposa la infraestructura.

També a RCE N-330 i N-331 té danys molt greus a la zona d' Utiel-Requena . La xarxa autonòmica està greument danyada i no se'n recomana l'ús com a alternativa. Només a la CV-36 hi ha 5 passos elevats danyats.

AFECTACIÓ A LA XARXA DE TRENS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Trens

La línia de tren que cobreix el trajecte Madrid-València tindrà una afectació mínima de 2 a 3 setmanes. 1,2 km a l'entorn del túnel de Chiva s'han de refer completament per danys al terreny. En aquest cas lactuació consistirà en la retirada del llit de balast, reposició de la base i estesa de via i electrificació. L'exploració ha estat feta a peu, per la impossibilitat de transitar amb vehicles per la via. El Túnel de Torrent (3 km) roman encara inundat.

Pel que fa a la xarxa Convencional hi ha greus afeccions a les línies C-1, C-2 i C-3. 45 km de la C-3 estan completament destrossats i trigaran mesos a posar-se en servei. També molt malmès el tram entre València i Silla de la C-1/C-2.

Les línies C-5 i C-6, afectades per la caiguda d'un camió tràiler sobre la L600, estan en condicions de tornar aviat al servei. En 24h se'n valorarà l'inici en funció de l'evolució dels avisos AEMET a la zona de Castelló. Això inclou la restitució de l'Euromed València-Barcelona i la resta de serveis MD/LD des de València cap al nord.