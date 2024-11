Miguel Bosé, al centre de la polèmica per la DANA: "Estan entestats a vendre'ns una cosa que no existeix"

Miguel Bosé. Foto: EuropaPress

Espanya es troba sumida en el dol després del devastador pas de la DANA , que ha deixat un saldo tràgic de més de 160 morts i desenes de desapareguts, de moment, afectant greument la Comunitat Valenciana i altres províncies. Tot i això, enmig de la tristesa, també s'ha despertat una forta indignació per part de figures públiques que assenyalen els governs com a responsables de la tragèdia.

L'artista Miguel Bosé ha estat una de les veus més crítiques i ha expressat la seva frustració en xarxes socials. A través d'un missatge carregat de ràbia, Bosé no només va lamentar la tragèdia, sinó que també va llançar acusacions dures contra les pràctiques d'“enginyeria climàtica” i la destrucció d'infraestructures naturals, assenyalant aquestes accions com a causes de la catàstrofe. Amb missatges en majúscules per donar més èmfasi a les seves paraules, Bosé va afirmar que “les estacions naturals han estat esborrades” i que la tragèdia va ser “provocada a voluntat per una colla de delinqüents”, rebutjant la idea que el canvi climàtic estigui darrere de aquests fenòmens extrems.

Bosé va qüestionar a més l' Agenda 2030, considerant-la una amenaça per al patrimoni de generacions, i va assenyalar que “ells només saben arrasar” mentre els ciutadans construeixen amb esforç. Aquesta visió, en què sosté que el canvi climàtic no és una realitat sinó una construcció mediàtica, ha suscitat tant suport com rebuig, revivint el debat sobre les veritables causes de fenòmens extrems com la DANA. Mentrestant, Alejandro Sanz , una altra figura pública, també va expressar el seu descontentament, criticant els polítics per intentar treure profit de la tragèdia.

En aquest context, Espanya s'enfronta a un repte significatiu: recuperar les àrees devastades i atendre les famílies afectades. Diverses iniciatives solidàries han sorgit entre els ciutadans, que, deixant de banda les controvèrsies, busquen ajudar els damnificats en el seu procés de recuperació. Les autoritats han declarat dies de dol oficial i estan coordinant tasques de rescat, suport emocional i reconstrucció.

Més enllà de les opinions polaritzades, la catàstrofe recorda la vulnerabilitat del país davant de fenòmens meteorològics extrems i planteja la necessitat d'estratègies de prevenció, sensibilització i unitat per enfrontar aquestes tragèdies i donar suport als que més ho necessiten.