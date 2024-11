L'Espanyol fa els deures a la Copa del Rei abans de visitar el Barça (0-4) | RCD Espanyol

L'Espanyol va superar sense dificultats el seu primer obstacle a la Copa del Rei al vèncer el modest San Tirso per 0-4 a l'estadi de Mabegondo, a la Corunya, en un matx disputat aquest dijous a la nit. El petit estadi de la parròquia de Mabegondo, amb menys de mil habitants, va acollir el somni coper de l'equip gallec, pertanyent a la Regional Preferent gallega, que havia arribat fins aquí després de superar quatre eliminatòries, totes decidides als penals. Tot i això, l'Espanyol no va donar opció i va signar un partit sòlid, destacant especialment l'actuació d'Alejo Véliz, que va anotar un hat-trick.

L?equip local, entrenat per Fabio Rodríguez, va arribar a aquest partit amb un entusiasme especial. Diversos jugadors van haver de demanar hores lliures als seus treballs per poder formar part d'aquesta cita històrica, com va explicar Rodríguez mateix després del partit. Amb jugadors procedents de la fruiteria o el supermercat, el San Tirso es va plantar amb orgull a la gespa davant d'un rival de Segona Divisió.

L'Espanyol va començar a imposar el seu joc i va arribar a tocar tres vegades el pal, encara que el marcador no es va obrir fins al segon temps. Va ser llavors quan Alejo Véliz, després d'una assistència de Cardona, va trencar l'empat i va posar el 0-1 a l'inici de la segona meitat. Tot just uns minuts després, Cardona va ampliar l'avantatge aprofitant una bona passada d'Ünuvar, que tornava a la competició després d'una lesió.

El San Tirso va intentar respondre, però un error en defensa li va costar el tercer gol, novament obra de Véliz, que va aprofitar una entrega fallida del central local. Amb el partit ja decidit, Véliz va signar el seu hat-trick en el temps afegit amb un gol en contraatac, tancant així una actuació memorable.

Tot i la victòria còmoda, l'Espanyol va patir una baixa sensible: Pol Lozano es va lesionar durant el partit, i serà dubte per al proper derbi contra el Barça. A més, Pere Milla no va poder augmentar el marcador després de fallar un penal.