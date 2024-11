Defensa anuncia que arriben a les zones afectades per la DANA els 500 militars que se sumen a l?ajuda | Ministeri de Defensa

El Ministeri de Defensa ha anunciat aquest divendres que ja estan arribant a les zones afectades pel pas de la DANA els 500 militars que se sumen als 1.200 que ja estaven treballant a ajudar els afectats pel temporal a la província de València.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistit en un missatge al compte de la xarxa social X que hi haurà "tots els mitjans que siguin necessaris, el temps necessari" per ajudar els damnificats.

Uns dels efectius que han sortit de les bases per a l'ajuda són els aviadors de l'Esquadró de Zapadores Paracaigudistes, que van partir de matinada de la base aèria d'Alcantarilla per donar suport a la Unitat Militar d'Emergències (UME) ia totes les persones afectades per la DANA. Així mateix, els vehicles de l'Esquadró de Suport al Desplegament Aeri (EADA) han entrat a la Base Jaume I de Bétera (València).

Per part seva, dos autobusos amb 100 infants de Marina i una columna pesada amb deu camions, quatre vehicles lleugers i un Vamtac càrrega amb 31 infants de Marina de suport estan arribant a València per ajudar en tasques de desenrunament i repartiment d'aliments.

En total, 500 militars més se sumen en aquesta jornada als 1.200 que ja treballen per ajudar a la zona i als gairebé 400 vehicles i 15 helicòpters que operen a la Comunitat Valenciana.

Des del Ministeri de Defensa també s'ha detallat que en aquestes tasques estan participant també el Terç d'Armada i per part de l'Exèrcit de Terra ho estan fent els regiments de Transmissions n°21, el d'Operacions d'Informació, el de Cavalleria Lusitania n°8 de paracaigudistes i el Regiment Saragossa n° 5, també de paracaigudistes.

En aquest moment hi ha personal de les Forces Armades treballant en una desena de localitats de la província de València: Utiel, Requena, Xiva, Alaquas, Torrent, Paiporta, Algemesí, Benetússer, Massanassa i Riba-roja --en concret al residencial Reva --, així com a Letur (Albacete).