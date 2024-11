Un pesquer localitza el cos de la menor desapareguda a Galícia fa nou dies | Guàrdia Civil

Un pesquer que feia feina per la zona ha localitzat aquest matí al mar, a les proximitats de la palla de Mar de Fóra, a Fisterra, el cos d'una noia que, a falta de la confirmació d'ADN, és el de la menor de 14 anys desapareguda fa nou dies a Ordes.

Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil, la troballa es va produir cap a les 9.40 hores del matí a 1,5 milles de la platja de Mar de Fóra, el lloc on s'havia perdut la pista de la jove fa més d´una setmana.

L'embarcació de Salvament Marítim Salvamar Régulus va ser mobilitzada per recollir el cos i traslladar-lo a terra, on serà conduït a l'Imelga per a la realització de l'autòpsia i la confirmació de la identitat.

Tot i que la identificació és provisional, les mateixes fonts apunten que les característiques i la roba que porta fan creure que es tracta efectivament de la jove desapareguda, per la qual cosa també s'ha suspès l'operatiu de cerca que es mantenia des de fa nou dies al àrea.

La família de la menor va denunciar dimarts 22 la seva desaparició, després que no tornés a casa de l'institut. Les investigacions i la localització del seu telèfon van permetre determinar que aquell dia s'havia desplaçat amb autobús a Santiago i, des d'allà, a Fisterra, on va mantenir contacte telefònic amb amigues.