El Reial Madrid dona un milió d?euros per a les víctimes de la DANA | Europa Press

El Reial Madrid se suma als esforços per ajudar els afectats per la DANA a Espanya mitjançant una donació significativa d'un milió d'euros, canalitzada a través de la seva Fundació en col·laboració amb la Creu Roja. Aquesta iniciativa s'emmarca en una campanya de recaptació de fons destinada principalment a donar suport a les comunitats més copejades, com el País Valencià, que ha patit greus danys a causa de les pluges torrencials.

La Creu Roja i la Fundació Reial Madrid han habilitat una plataforma de donació a la web de la Creu Roja (cercadeti.cruzroja.es/fundacionrealmadriddana), on s'anima els ciutadans a aportar segons les seves possibilitats. En un comunicat oficial, el club va assenyalar que “cada contribució pot ser fonamental per ajudar els qui ho han perdut tot”, fent una crida a la solidaritat dels aficionats i de tota la societat en un moment tan complicat.

La situació d'emergència provocada per la DANA ha portat a la suspensió de múltiples activitats a les regions afectades, incloent-hi el partit de LaLiga EA Sports entre el Reial Madrid i el València, que s'ha vist ajornat a causa de les inclemències del temps i com a mesura de precaució.

Aquest esforç per part del Reial Madrid mostra el compromís del club amb l?ajuda humanitària en situacions de crisi, aportant no només fons significatius sinó també una plataforma perquè altres puguin sumar-se al suport als damnificats.