Els tallers aconsellen no arrencar els vehicles afectats per la DANA per evitar trencament de motor

L'Associació de Tallers de Reparació de Vehicles de la Província de València (Fevauto), membre de Femeval, aconsella que no s'hagin d'arrencar els vehicles, tant de combustió interna o elèctrics, que han patit desperfectes per causa de la DANA per evitar el trencament del motor i que sigui declarat sinistre total.

Segons ha informat la patronal del metall en un comunicat, són danys que externament no es poden valorar, "i encara que es pugui pensar que ja no hi ha aigua als conductes, hi ha la possibilitat que l'aigua hagi entrat pel col·lector d'admissió i que en arrencar-lo vagi directament al motor, provocant el trencament de bieles i lleves”.

Per això, es recomana fotografiar el nivell de l'aigua assolit al vehicle, mantenir-lo a l'estat en què ha quedat fins a la visita del perit i esperar que el taller revisi l'estat del motor, per evitar danys més grans. També aconsella assecar bé la resta d'elements de l'interior del vehicle.

Fevauto trasllada els seus condols i la seva solidaritat amb les víctimes les famílies i amistats, i brinda tot el seu suport als tallers situats a les zones afectades ja que estan "sobrepassats2 pel que ha passat.

La Confederació Espanyola de Tallers d'Automoció (Cetraa) i nombrosos tallers d'altres comunitats autònomes han contactat amb Fevauto per oferir la seva ajuda als tallers valencians afectats per col·laborar en la reparació dels danys, “gestos de solidaritat que agraïm perquè són fonamentals per recuperar la mobilitat de les persones i de l'activitat econòmica del nostre sector que està severament afectada”, ha destacat el president de Fevauto, Raúl Palacios.