Moto GP cancel·la el Gran Premi de la Comunitat Valenciana | Europa Press

El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de MotoGP, programat per celebrar-se del 15 al 17 de novembre del 2024, ha estat cancel·lat de manera definitiva a causa dels efectes devastadors de la pertorbació meteorològica DANA. La decisió de cancel·lar l'esdeveniment va ser presa després d'una reunió entre l'organització i els pilots duta a terme a Malàisia durant el Gran Premi actual.

La pressió exercida pels pilots, entre els quals destaquen noms com ara Marc Márquez i Pecco Bagnaia, va ser clau en la decisió. Tots dos van manifestar públicament la seua oposició a participar en la carrera a València, assenyalant que no consideraven ètic competir en les circumstàncies actuals.

El Circuit Ricardo Tormo es troba en una situació crítica, ja que ha patit importants danys a causa del temporal. Les infraestructures d'accés i els aparcaments han estat afectats severament, i la carretera que condueix al circuit ha quedat destruïda. A causa de la manca de temps per fer les reparacions necessàries, no es garanteix la seguretat dels espectadors, cosa que ha portat a la cancel·lació definitiva de l'esdeveniment.

Amb l'anul·lació del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, els organitzadors hauran de decidir aviat el lloc on es disputarà la darrera cursa del campionat, que es durà a terme a un altre circuit. Aquesta situació representa un cop dur per als aficionats i per a la competició, que veu com es perd una de les seves cites més esperades al calendari.