VÍDEO | Gavà omple set furgonetes de materials essencials per als afectats per la DANA

Gavà omple set furgonetes de materials essencials per als afectats per la DANA | Ajuntament de Gavà

La Casa de València a Gavà va obrir les portes abans d'ahir i ahir com a deixalleria de materials essencials per ajudar les persones afectades per la DANA que ha assotat greument la Comunitat Valenciana. Ubicat al carrer Montflorit, 137, a Gavà, aquest punt de recollida ha convidat els ciutadans de Barcelona i rodalies a contribuir amb donacions d'articles de primera necessitat per als damnificats. Entre els materials sol·licitats hi ha mantes, sacs de dormir, roba d'abric, aigua embotellada i altres productes bàsics com aliments no peribles i articles d'higiene.

L´esforç ha estat tot un èxit. Segons l'Ajuntament de Gavà, s'han omplert dues furgonetes de l'empresa Robledo Logistics, dues de Vivers Barri, una de Bordas i dues més del mateix Ajuntament, les quals han arribat a la destinació portant tota l'ajuda que la comunitat ha reunit. "Objectiu aconseguit: dues furgonetes de Robledo Logistics, dues de Vivers Barri, una de Bordas i dues de l'Ajuntament de Gavà acaben d'arribar al seu destí, portant tota la nostra ajuda a les persones que més han patit aquesta DANA", van destacar en un missatge compartit a xarxes socials.

L'Ajuntament també va expressar la seva gratitud cap a les empreses i persones que van participar en aquesta tasca solidària, incloent-hi membres de la Policia Municipal de Gavà, que també van ajudar a transportar les donacions. “Moltes gràcies a aquestes empreses per transportar esperança. També a totes les persones que voluntàriament han transportat aquesta ajuda, entre elles membres de la nostra Policia Municipal. Un trosset de cada habitant de Gavà és ara mateix al Banc d'Aliments de València!”, van afegir.