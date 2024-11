La Fundació Reina Sofía dona 50.000 euros per a les persones afectades per la DANA

La reina emèrita saluda el personal voluntari del Banc d'Aliments de Jaén | Europa Press

La Fundació Reina Sofía ha fet una contribució important per donar suport a les persones afectades per la recent Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que ha assotat diverses regions d'Espanya. La institució ha destinat un fons d‟emergència de 50.000 euros, orientat a garantir l‟accés a aliments i productes de primera necessitat als afectats.

L'ajuda se centra en les àrees més perjudicades per les intenses pluges i tempestes, especialment a la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia. Dins d'aquestes comunitats, les províncies de València, Albacete, Màlaga i Cadis han estat de les més castigades i han patit inundacions que han impactat greument en infraestructures i el benestar dels seus habitants.

La gestió d'aquest ajut es farà a través de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (Fesbal), una organització que s'encarrega de coordinar la distribució de productes bàsics a tot el país. Els fons permetran la compra i la distribució d'aliments de primera necessitat a les famílies i persones afectades, prioritzant aquells productes que cobreixin les necessitats urgents d'alimentació i benestar.

Aquesta iniciativa s'emmarca en una relació de col·laboració que la Fundació Reina Sofia ha mantingut amb Fesbal des del 2012. Aquesta aliança ha estat enfortida diverses vegades per fer front a necessitats extraordinàries derivades d'emergències i desastres naturals. La Fundació, amb aquest gest solidari, continua recolzant les comunitats espanyoles més vulnerables i fomentant un accés ràpid als recursos essencials en situacions de crisi.

Fesbal ha habilitat un número de compte bancari per a aquells que vulguin col·laborar amb donacions addicionals i ajudar els damnificats per la DANA. Les contribucions es poden fer al compte ES34 2100 6106 8813 0126 8072. A més, per a aquells que vulguin obtenir més informació o fer consultes, s'ha habilitat el correu electrònic donaciones@fesbal.org.