Tota Espanya se solidaritza amb València: aquests són els ajuts que envien les comunitats autònomes

El cap de l'expedició de Bombers al centre de comandament del Consorci de Bombers de València a Faitanar | Bombers de la Generalitat

El devastador pas de la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) ha deixat una empremta tràgica a la Comunitat Valenciana, amb 80 bombers catalans que es desplaçaran a la regió per col·laborar en les tasques de rescat i atenció als afectats durant el cap de setmana . Aquesta situació ha estat qualificada d'“escenari de guerra” a causa de la magnitud dels danys i la pèrdua de vides.

La DANA, que es caracteritza per la seva capacitat per generar intenses precipitacions en curts períodes, ha deixat empremtes profundes a la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia, especialment a províncies com València, Albacete, Màlaga i Cadis. En resposta a l'emergència, el Govern ha mobilitzat patrulles de la Guàrdia Civil i l'Exèrcit per assistir a les tasques de rescat i suport logístic, a més de la Unitat Militar d'Emergències (UME), així com altres cossos de seguretat.

A més, s'ha confirmat l'enviament d'equips de rescat i suport des de comunitats autònomes com Andalusia, que ha posat a disposició tres helicòpters Súper Puma, i Castella i Lleó, que ha ofert 6 helicòpters, 17 autobombes i més de 170 professionals per atendre la emergència. El Govern de Cantàbria també ha enviat el seu helicòpter d'intervenció i un equip especialitzat en rescats subaquàtic.

1.900 desapareguts

Segons informes d'eldiario.es, al voltant de 1.900 persones romanen desaparegudes després d'una reunió entre el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La xifra oficial de morts ha superat els 200, i ha reflectit la gravetat d'aquesta catàstrofe natural i la urgència de la resposta coordinada de diferents cossos de seguretat i emergències al país.

Les DANA són fenòmens meteorològics que poden provocar pluges intenses i tempestes, sovint amb conseqüències devastadores. Quan una DANA s'aproxima al mar Mediterrani, les condicions climàtiques es tornen especialment perilloses a causa del contrast de temperatures, cosa que sovint resulta en pluges torrencials i grans inundacions. Aquest esdeveniment és un recordatori de la vulnerabilitat de certes regions a les inclemències del temps i la importància de la cooperació entre diferents forces d'emergència per mitigar-ne els efectes.