VÍDEO | Estremidor minut de silenci en el primer partit de LaLiga després del desastre de la DANA

Estremidor minut de silenci abans del primer partit de LaLiga després del desastre de la DANA | Europa Press

Alabès i Mallorca van homenatjar les víctimes de la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia. En un moment carregat d'emoció i respecte, els jugadors dels dos equips van guardar un minut de silenci en memòria dels afectats per la devastadora DANA que ha assotat diverses regions del país.

El partit es va disputar aquest divendres i va acabar amb un resultat d'1-0 a favor de l'Alabès, que va aconseguir una important victòria en un context tan sensible. LaLiga ha decidit ajornar el matx entre València i Reial Madrid, que estava previst per a aquest dissabte, així com el Vila-real-Rayo que també es jugaria avui.