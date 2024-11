VÍDEO | Així treballa la Guàrdia Civil per trobar persones desaparegudes a la Comunitat Valenciana

La Guàrdia Civil treballa per trobar persones desaparegudes a la Comunitat Valenciana

La recent DANA a València ha deixat al seu pas imatges de destrucció, afectant molt la localitat de Paiporta, on actualment continuen les tasques de recerca de desapareguts. Les intenses pluges han inundat diversos edificis i garatges, fent extremadament complicada la localització de persones a les àrees afectades.

#CercaDeDesapareguts | #DANA #Paiporta #València



Efectius de diferents grups d'especialistes en activitats subaquàtiques #GEAS 🤿 (Central, Balears, Astúries, ceuta, Almeria… ) que s'han sumat a les tasques de cerca i localització de desapareguts, reconeixen el… pic.twitter.com/NR56lAw3j2 — Guàrdia Civil (@guardiacivil) November 2, 2024

La Guàrdia Civil lidera les operacions de rescat i cerca, comptant amb la col·laboració dels grups d'especialistes en activitats subaquàtiques (GEAS). Aquests efectius han estat desplegats des de diverses ubicacions a Espanya, incloent-hi unitats de la Central, les Balears, Astúries, Ceuta i Almeria, mobilitzant-se de manera urgent per respondre a l'emergència.

Els equips s?han enfocat a revisar exhaustivament l?interior d?estructures negades, principalment edificis i estacionaments subterranis, on els alts nivells d?aigua representen un risc tant per als desapareguts com per als rescatistes.