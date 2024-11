El Col·legi de Veterinaris de València urgeix veterinaris per a un hospital de campanya a Paiporta

Diverses persones porten un gos en una zona afectada per la DANA | Europa Press

Davant els efectes devastadors de la recent DANA a la Comunitat Valenciana, especialment a zones com Paiporta, s'ha establert un hospital de campanya a l'àrea per atendre els afectats i coordinar tasques d'ajuda humanitària. Aquest centre temporal compleix diverses funcions essencials, servint com a punt de triatge, centre de recepció de donatius i lloc de possibles acollides per als que necessitin refugi o assistència després de les inundacions.

El Col·legi de Veterinaris de València, responsable de la notificació oficial, ha llançat una crida urgent a la recerca de professionals que puguin assistir a l'hospital de campanya. Se sol·licita la col·laboració de veterinaris i Auxiliars Tècnics Veterinaris (ATV), el treball dels quals serà clau per atendre els animals afectats per les condicions extremes que va portar la tempesta. Aquests professionals podran donar suport a la cura de les mascotes i en la revisió del seu estat de salut, un recurs invaluable per a moltes persones afectades.

La notificació s'ha realitzat mitjançant un correu electrònic enviat als membres del Col·legi de Veterinaris de València, on també se sol·licita a la comunitat compartir el formulari per a la recerca de voluntaris, de manera que més persones puguin sumar-se a aquesta important causa. La implicació dels voluntaris serà fonamental per proporcionar atenció i suport en una situació que ha afectat profundament les famílies de Paiporta i els seus voltants. El formulari és al següent link .