On i quan els catalans poden donar materials essencials per a València?

La Junta de Castella Lleó col·labora amb els afectes per la DANA a València | JCYL

Els municipis catalans estan mostrant una gran solidaritat amb València després del pas devastador de la DANA, que ha deixat un tràgic saldo de 211 morts i nombrosos desapareguts. Aquest fenomen meteorològic ha causat estralls a la Comunitat Valenciana, obligant moltes localitats a mobilitzar recursos i suport per ajudar les víctimes i les famílies afectades. En resposta a aquesta situació, diverses localitats de Catalunya han habilitat punts de recollida de materials i donacions.

A Cornellà s'han establert diversos llocs on els ciutadans poden portar articles de primera necessitat. Al local Agrupa, ubicat al Patronat, al carrer Eduard Gibert, 29, es pot lliurar material durant el dissabte de 10:00 a 14:30 i de 17:00 a 21:00 hores. També es troba disponible la deixalleria de la CGT Baix Llobregat, a la Carretera d'Esplugues, 46, que rebrà donacions dilluns en horari de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00.

Un altre punt de recollida és l'Esplai Vol i Vol, a l'Avinguda del Baix Llobregat, 9-11-13, obert divendres, dissabte i diumenge de 17.00 a 19.00 hores. El local de Castellers, a La Caldereria, també rep material divendres de 18:00 a 20:00 i dissabte de 10:00 a 14:00. La Penya Dòmino, a l'Avinguda Sant Ildefons, 1-3-5, té una recollida contínua durant el cap de setmana.

La solidaritat també s'estén a Gavà, on La Casa de València ha rebut més material del que poden emmagatzemar. A Castelldefels, l'Ajuntament ha habilitat un punt de recollida d'aliments al Centre Frederic Mompou, obert del divendres 1 al diumenge 3 de novembre, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores. A més, s'estan recol·lectant aliments i materials per a gats i gossos fins diumenge, en el mateix horari.

Al Prat, la recollida es realitza a La Nau, a la plaça de Xavier Ruiz, dissabte i diumenge de 16:00 a 20:00 hores. Aquest punt està gestionat per Castellers del Prat i Gegants del Prat, i se sol·licita productes de neteja, higiene, detergent, guants i eines per retirar fang. També es pot col·laborar al restaurant K-Chopo, a Pablo Neruda, 56, que recollirà eines per a la recerca i la reconstrucció, a més de roba d'abric i aliments que no requereixin conservació en fred.

Abrera i Esparreguera també han obert les portes a la solidaritat. A Abrera, al carrer República 5, es rebran donacions dimarts, dimecres i dijous de 11:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00 hores, amb l'objectiu de portar el material del 8 al 10 de novembre . A Esparreguera, s'habilità l'Escola Estel, al carrer dels Arbres, 17, que rebrà donacions el dilluns de 15:00 a 17:00 hores, i dimarts i dimecres de 9:00 a 11:00 i de 15:00 a 17.00 hores, i dijous de 9.00 a 11.00.

La situació a València continua sent crítica. La DANA ha afectat greument les infraestructures i la vida quotidiana de milers de persones. Des de Catalunya, s'ha enviat un contingent de 80 bombers per recolzar les tasques de rescat i recuperació.