Mazón va ignorar fins a 7 avisos de l'AEMET durant una setmana, que alertaven sobre la formació de la DANA | Europa Press

En una setmana tràgica marcada per un esdeveniment meteorològic catastròfic, el País Valencià ha patit l'impacte devastador d'una DANA, acompanyada de pluges torrencials i greus inundacions. La catàstrofe ha deixat una alarmant xifra de 207 víctimes mortals, amb moltes persones encara desaparegudes, mentre creixen les crítiques cap al govern regional, especialment cap al seu president, Carlos Mazón, per una gestió que molts consideren negligent.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) va emetre un total de set avisos entre el 24 i el 29 d'octubre, alertant sobre la formació i l'avenç de la DANA, així com sobre l'increment progressiu de les alertes a diverses zones de la Comunitat Valenciana. Tot i això, aquests avisos no es van traduir en mesures preventives efectives ni en alertes generalitzades a la ciutadania fins que va ser massa tard.

El primer avís de l'AEMET va ser emès el 24 d'octubre i va anunciar la formació de la DANA i un risc imminent per a la regió. El 28 d'octubre, a les 22.48 hores, es declara una alerta taronja per a la Comunitat Valenciana, i algunes zones passen a alerta vermella. L'endemà, el 29 d'octubre a les 6.36 hores, l'AEMET activa l'alerta vermella per al litoral valencià, advertint de la gravetat imminent. Només una hora després, a les 7.31 hores, l'alerta vermella s'estén al litoral sud de la regió. A les 7.52 hores, tota la Comunitat Valenciana entra en alerta taronja, amb el litoral sud en alerta vermella, i, a les 9.41 hores, l'alerta vermella s'amplia a tota la província de València. Finalment, a les 17.49 hores, es prolonga l'alerta vermella, subratllant la gravetat de la situació.

Tot i aquesta sèrie d'advertiments, la primera alerta meteorològica oficial del govern autonòmic no va ser enviada als telèfons mòbils dels ciutadans fins a les 20.03 hores del 29 d'octubre, quan ja era evident el caos i els estralls a la regió. Aleshores, el fenomen meteorològic havia assolit nivells irreversibles d'impacte en les infraestructures i havia afectat milers de ciutadans que no van tenir temps de preparar-se adequadament.

La manca de resposta oportuna davant els reiterats avisos meteorològics ha desembocat en conseqüències tràgiques per a la Comunitat Valenciana. Les pluges torrencials, la crescuda de rius i les inundacions han causat danys materials importants, a més d'un devastador saldo de víctimes. En total, es comptabilitzen fins ara 207 morts, mentre es desconeix el nombre de persones encara desaparegudes, cosa que deixa un panorama desolador.

Les crítiques cap a la gestió de Carlos Mazón no han trigat a sorgir, tant de part de la ciutadania com de figures de l'oposició i experts en emergències, que consideren que es podria haver actuat de manera més àgil i efectiva davant dels advertiments de l'AEMET. . La consellera d'Indústria i Turisme va emetre un comentari polèmic que ha intensificat les acusacions de negligència i ha deixat entreveure una manca de sensibilitat en el maneig d'aquesta tragèdia.

Per la seva banda, des de l'AEMET, un científic va assenyalar que aquesta DANA tenia “tints rars” i que hi podria haver hagut factors addicionals en el seu desenvolupament, fet que planteja interrogants sobre possibles contribucions externes a la intensitat del fenomen.