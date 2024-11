El primer dia de l'organització del voluntariat deixa opinions dividides entre la satisfacció i la decepció | Europa Press

El primer dia de posada en marxa del centre de voluntariat per a "coordinar, transportar i segmentar millor" l'ajuda de les persones disposades a col·laborar en les tasques de neteja i assistència als pobles afectats per la DANA ha deixat opinions dividides: entre la satisfacció dels que sí que han pogut complir el seu objectiu i la decepció dels que han tornat a València sense aconseguir-ho.

La Generalitat va convocar a les 7.00 hores els voluntaris i es van reunir unes 15.000 persones a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Diferents autobusos els traslladarien a les localitats des de destinació. Tot i això, en alguns casos, per exemple, s'ha criticat que molts dels vehicles s'han dirigit a Xiva, on no cabien tots ni ja eren necessaris.

El president de la Plataforma del Voluntariat, Miguel Salvador, ha explicat a Europa Press, que està "súper satisfet" si bé considera que no es pot organitzar aquesta acció en un breu espai de temps de 12 hores. Així, a moltes de les persones que tenien intenció de col·laborar se'ls ha demanat que anessin a casa "dialogant" amb elles. "Teniu 50 autobusos per a vosaltres. Però ho tens concordat amb els Ajuntaments? Perquè no pot ser que vagis i l'alcalde et digui que ara no", ha explicat en referència a com se li va traslladar la iniciativa.

Així, ha indicat que avui "se n'anirà al lloc fix, concret: on ens demanin 120, 120 aniran, i se n'aniran d'una manera coordinada". En tot cas, ha defensat que la gent ha estat "meravellosa" sense haver-hi "cap incident". "Jo crec que hem donat tots el 150% del que podíem donar. Que hi haurà gent que dirà, jo esperava una altra cosa, i jo també esperava una altra cosa. Però és que mai la gent estarà satisfeta", ha admès, però també " hi ha gent que està molt, molt a gust”. Salvador ha defensat que estan “aprenent amb errors. És a dir, no en errors, sinó en coses que no surten com voldríem. Però jo, molt satisfet”.

Dues de les voluntàries han estat Begoña i Mari Paz, de Castelló. Totes dues han indicat que no hi havia autobusos per a tots i han explicat que tampoc no es podia circular pels cotxes que hi havia a la carretera. “Hem arribat set autobusos a Catarroja” on han estat “benvinguts”. Al final, han arribat passades les 10.30. "Però si vas voluntària o voluntària, l'organització és a poc a poc. Potser era massa gent, no ho sé. Jo crec que ara és un aprenentatge. Aprendrem per demà i esperem que d'aquí a un mes hi hagi tanta gent, que no sigui una solidaritat espontània".

Mick assegura que ha vist que molta gent "ha pogut fer una feina valuosa però també es notava que hi havia massa". "No sé si simplement no hi havia altres llocs on realment van necessitar gent", ha expressat.

Olga i Carla, de l'Eliana i Sant Antoni de Benagéber, han lamentat manca de direcció, coordinació i distribució de tasques. Segons han explicat, el seu autobús intentava arribar a Llombai però "no hi havia manera d'anar-hi". Al final, i després de diverses anades i tornades, han deixat gairebé 500 persones a Catarroja.

Elles han decidit caminar "per no ser-hi tothom". "Al final hem estat com hora i alguna cosa treballant", principalment, traient mobles d'una casa i traient aigua. De fet, hi ha hagut voluntaris que han volgut quedar més temps i han quedat. "No sé com tornen", n'ha afegit una.

Per la seva banda, Joan ha admès que era "molt difícil" organitzar perquè hi havia "moltíssima gent". Als dels primers autobusos els han facilitat material però en el seu cas, al 17, ja no ha arribat. Segons ha explicat els han portat primer al centre comercial Bonaire --on pensaven que netejarien i es negaven en ser un establiment privat--, però al final era un punt de redirecció.

El seu autobús ha arribat a Chiva, on no han pogut entrar perquè n'hi havia deu més, i al final han acabat a Aldaia --assegura que després de negociar amb el conductor-- on "hem fet el que hem pogut, però gens coordinat".

El seu cas és similar al de Pau Martínez i tres amics sanitaris més, metges. "Ens han posat un autobús cap a Chiva. I quan hem arribat, hem estat una hora d'aturada, dient que estaven mirant a veure com podíem ajudar; després ens han dit que no, que havíem de tornar als busos perquè havíem d'anar a unes urbanitzacions que necessitaven ajuda; tan bon punt no podien accedir i hem decidit anar al poble, però ens han dit que no calia”, ha descrit.

"Ha estat una mica de desorganització per part de tot. No hi havia ningú que ens indiqués, no podíem anar a cap altre lloc. És una mica d'impotència, de sensació de buit, de voler ajudar i no poder. T'aixeques aquest matí amb ganes i il·lusió d'ajudar el que fos i et quedes una mica sense... Que t'ho agraeixen per haver anat, però no has pogut fer gaire", ha dit.

I una de les seves companyes ha lamentat que a Xiva no eren necessaris però “en altres pobles més propers a València sí”. "Han fet que perdéssim tot el matí sense fer absolutament res. Fins que per fi a les tres de la tarda hem sortit cap a València. I ara ja no podem fer res perquè d'aquí a una mica és de nit", ha lamentat.

La vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, ha explicat, en declaracions a la cadena SER recollides per Europa Press, que hi ha situacions que, "per més que sigui anecdòtic", no demostren "la situació real que milers de voluntaris aquesta demà han pogut estar organitzats i han pogut arribar als seus llocs”.

"És veritat que alguns han estat redirigits a altres localitats perquè, quan han arribat, la situació havia canviat i havien aparegut altres persones no organitzades i no eren necessàries", ha precisat, i els mateixos alcaldes els han traslladat que en aquell moment ja hi són cobertes les necessitats i s'ha hagut de "redirigir" a altres llocs. "Ahir hi havia una planificació i no podem comptar amb qui apareix sense que nosaltres hàgim planificat", ha manifestat.

"Totes les persones que estaven convocades i hem desplaçat als municipis era perquè en aquests municipis estava organitzat. Però aquests municipis han trobat no només el flux que nosaltres manem de voluntaris, sinó altres que són incontrolables per part nostra i que fa que ja no necessitessin en aquell moment i caldria redirigir els voluntaris", ha apuntat.

La vicepresidenta ha demanat "disculpes a aquells voluntaris que s'hagin sentit que havien de ser redirigits o que no han pogut ajudar en les feines que volíem i que ells mateixos volien. Però també vull que entenguin el volum de feina".

Així, ha defensat que la situació és "molt difícil" perquè "estem manejant milers de persones tots amb centenars de persones que fa molts dies que treballen per intentar fer tot el millor possible".