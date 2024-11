Restringeixen avui el trànsit de persones a 11 municipis de València per alerta groga per pluges | Europa Press

El Centre de Coordinació Operatiu Integrat (Cecopi) ha acordat, per unanimitat, restringir durant aquest diumenge el trànsit de persones a alguns municipis de la província de València afectats per la DANA davant de les previsions d'alerta groga per pluges, segons ha anunciat a última hora aquest dissabte el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus.

En la compareixença, el conseller ha explicat que aquesta mesura, que amplia l'ordre emesa aquest divendres a la nit que limitava la circulació de vehicles particulars, entrarà en vigor després de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Les restriccions estaran vigents des de les 00:00 fins a les 23:59 hores d'aquest diumenge.

En concret, els municipis on es restringirà l'accés de persones voluntàries són Aldaia, Alaquàs, Picanya, Sedaví, Paiporta, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal i Beniparrell, ha precisat el conseller, que ha insistit que "en les zones afectades està assenyalat un nivell de previsió de nivell groc per pluges que podria complicar encara més la situació”.

Martínez Mus ha assegurat que els alcaldes d'aquestes localitats "han mostrat la seva conformitat" amb aquesta mesura, alhora que ha apuntat que "es busquen poder ordenar durant el dia de demà aquesta gran onada de solidaritat i garantir la seguretat de tots els que volguessin participar i especialment facilitar les tasques de les unitats que estan tenint dificultats per compatibilitzar-se amb els ciutadans”.

Així mateix, ha detallat que el trànsit de persones a aquests municipis estarà restringit excepte en els casos d'assistència a centres, serveis i establiments sanitaris; de compliment de les obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals; de tornada al lloc de residència habitual o familiar; dassistència i cura a persones grans, menors dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

També s'excepcionen actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics judicials o notarials; aquelles de força o de necessitat; i qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament acreditada.

En aquesta línia, ha assenyalat que la Unitat Militar d'Emergències (UME), la Guàrdia Civil, Protecció Civil, Policia Nacional i els diferents cossos que intervenen en aquesta emergència han sol·licitat unànimement al Cecopi que adopti "mesures extraordinàries centralitzades el dia de matí que es concreta en la limitació del trànsit de persones a les zones especialment castigades per la DANA.

Preguntat per la vigència d'aquesta mesura, el conseller ha declarat que l'ordre fa referència a les 24 hores d'aquest diumenge. , ha subratllat.

Martínez Mus ha agraït "enormement" les "enormes mostres de solidaritat" mostrades per la societat valenciana, que, ha remarcat, són "fonamentals" i "en el futur ho continuaran sent". "El poble valencià ha tornat a demostrar que davant les dificultats sap treure el millor de si. Ho hem estat veient aquests dies, aquestes últimes hores, i això ens enorgulleix a tots i ho agraïm enormement", ha manifestat.

Tot i això, ha posat èmfasi que "la prioritat en aquests moments és ser el més efectius possible". "És el que correspon en aquests moments per ser més eficients i efectius", ha reiterat, alhora que ha asseverat que "en els propers dies segur que hi haurà noves ocasions perquè tota aquesta gent pugui col·laborar en aquestes tasques".

El conseller ha afegit que aquest diumenge està prevista l'arribada de nous efectius de l'Exèrcit, i ha apel·lat a "la comprensió i la col·laboració" de la ciutadania. Així, ha sostingut que el dispositiu de voluntariat organitzat a través de la Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana disposat a la Ciutat de les Arts i les Ciències serà "l'únic mecanisme" perquè en aquelles localitats no esmentades "es pugui organitzar aquesta recollida amb un límit -propost per la pròpia plataforma- de 2.000 persones.