Un front deixarà pluges a l'est de Catalunya aquest dissabte, amb màximes per sota de 20 ºC

Un front deixarà pluges a l'est de Catalunya, amb màximes per sota de 20 ºC | Europa Press

Un front deixarà aquest dissabte pluges en un dia en què les màximes estaran en descens i no depassaran els 20 graus excepte a les Canàries, on superaran els 30 graus, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). En concret, hi haurà avís de pluges a Mallorca.

AEMET preveu que un front travessi la Península i les Balears i deixi pluges al Cantàbric oriental, els Pirineus, l'est de Catalunya, l'entorn del Cap de la Nau i el nord-est de les Balears que podrien ser localment forts.

Alhora, aquests xàfecs podrien afectar altres zones de Catalunya, Llevant i Balears, encara que de forma més feble i dispersa.

L'organisme estatal incideix que no es pot descartar que també plogui a la resta de l'extrem nord, centre sud i terç oriental.

Mentrestant, a les Canàries s'espera una nuvolositat de tipus mitjà i alt i probable calima i no es descarta que caigui algun xàfec a les illes muntanyenques.

Pel que fa a les temperatures, les màximes estaran en descens de forma general a tot el país, de manera més acusada a Galícia, Cantàbric i l'altiplà nord. Mentrestant, estaran en augment a les Canàries ia l'àrea mediterrània.

D'altra banda, les mínimes baixaran al terç nord-oest i pujaran a l'interior sud-est i zones del nord-est. D'altra banda, es registraran pocs canvis a la resta i probables gelades als Pirineus.

Les capitals de província que registraran valors més alts seran Santa Cruz de Tenerife amb 32 graus; Las Palmas de Gran Canària amb 30 graus i Alacant amb 26 graus.

Així mateix, la predicció recull que bufaran vents de component oest al Cantàbric, amb intervals de fort als litorals orientals; cerç a l'Ebre i tramuntana a Empordà que s'estendrà a les Balears.

A més, hi haurà vents fluixos de direcció variable a l'Estret i Alborán. A la resta, predominaran vents de components oest rolant a nord, fluixos en general. A l'arxipèlag canari es registraran vents fluixos i moderats de components est i sud.