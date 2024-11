Detenen un alt càrrec de la policia a Madrid amb 20 milions d'euros dins de les parets de casa seva | Policia Nacional

Un escàndol ha sacsejat el cos de seguretat a Madrid després de la detenció del cap de la Secció de Delictes Econòmics de la Brigada Provincial de Policia Judicial, juntament amb la seva dona, també membre del cos. Tots dos van ser arrestats dimecres passat, 6 de novembre del 2024, al seu domicili a Alcalá de Henares, Madrid, on es van trobar més de 20 milions d'euros ocults després de diverses parets. La investigació va revelar que la parella també comptava amb una segona residència a Dénia.

Les autoritats han vinculat aquesta detenció a l'operació Algesires, un cop important al narcotràfic a Espanya en què van confiscar 13 tones de cocaïna. L'operatiu, realitzat en col·laboració amb la Policia Nacional d'Equador, ha estat descrit com la partida més gran de cocaïna en territori espanyol, el segon més gran confiscat a Europa en un únic contenidor i un dels més grans a nivell mundial. En total, 15 persones van ser detingudes a l'operació, totes posades a disposició de l'Audiència Nacional, i s'han emès ordres de cerca i captura per a dos responsables de l'empresa importadora.

La investigació, duta a terme per la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, va identificar un contenidor que va sortir de Guayaquil, Equador, i que tenia com a destinació el port d'Algesires, a Espanya. La càrrega de droga estava oculta després d'una “pantalla” de caixes de plàtans reals, cosa que en dificultava la detecció. La inspecció realitzada el 14 d'octubre es va motivar per una discrepància a la càrrega declarada i la càrrega real.

L'alt funcionari detingut i la seva dona enfronten càrrecs de tràfic de drogues, organització criminal, suborn i blanqueig de capitals. La Fiscalia ha sol·licitat presó provisional sense fiança per a tots dos, atesa la gravetat dels delictes i el possible risc de fuga.